快訊

TGI FRIDAYS美國總部正式提出聲請破產保護 台代理商發3點聲明

賴清德鞏固「後蔡」軍中支持發言逐步靠攏中華民國派

教育零拒絕／融合教育放生特教？錯過黃金早療期代價大

酒空男疑發酒瘋與酒友互毆 酒後踉蹌跌破頭全被法辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市50歲李男昨天凌晨與同社區洪姓、劉姓男子喝酒聊天，但李男酒後情緒失控，不斷大聲吵鬧還扔擲酒瓶，還與洪、劉2人發生拉扯互毆，過程中李男不慎跌倒重摔導致頭部受創。海山警獲報趕抵，雖3人不願提告，警方仍依違法社維法送辦。

據了解，同住在新北市板橋區華江一路一處社區大樓的李姓、洪姓與劉姓男子，昨天凌晨2時許相約在社區一樓便利商店前喝酒聊天。不料李男疑似不勝酒力情緒失控，不斷在現場大吼大叫，還四處扔擲酒瓶。一同喝酒的洪男、劉男見狀上前勸阻，不料李男竟對2人辱罵三字經，雙方因而發生口角進而爆發互毆。

李男妻子聽聞吵架聲一度抱著小孩下樓查看並勸阻，其他被驚醒的住戶則立即報警，不料雙方拉扯過程中李男不慎跌倒，頭部撞擊地面導致撕裂傷。海山警方與救護人員獲報趕抵，將李男送醫，所幸經治療後已無大礙。警方將3人帶回警局偵訊，3人雖均不願提告傷害，但警方詢後仍將3人依違反社維法移請新北地院簡易庭裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海山警方趕抵現場，李男還倒臥在地。記者黃子騰／翻攝
海山警方趕抵現場，李男還倒臥在地。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將李男送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將李男送醫。記者黃子騰／翻攝

失控 提告

延伸閱讀

捷運板南線上互踩鞋釀衝突 2男列車上互毆

慶生趴喝太多他想回家被奚落 新北2好友互毆遭警送辦

原為情侶卻因債翻臉 熱褲男猛踹前男友下體…打到路中央雙雙遭逮

影／高雄男茂林爬山看日出失蹤4天 遇登山客借手機報平安

相關新聞

台中男童遭輾亡 那麼大路口為何明有三色號誌卻不用？

台中市11歲男童昨外出騎腳踏車遊玩，通過北屯區敦化路與仁平路口發生交通事故，議員陳雅惠說，市民反映「這麼大的路口為何全天...

國小兒子與同學出遊車禍亡 父泣：案發前4分鐘有接手機

台中市11歲黃姓男童昨天騎單車行經北屯新平公園，疑在斑馬線先與機車碰撞，倒地後再遭後方休旅車輾過，送醫不治。男童父親今泣...

少年無照拒檢闖紅燈害警員摔車 蘆警逮人連開10單罰74300元

新北市蘆洲分局葉姓警員昨晚攔查1名騎乘噪音機車未戴安全帽還闖紅燈的少年，不料少年拒檢逃逸，葉員追捕過程中欲閃避其他車輛不...

未二段式開車門致騎士撞上釀1死1傷　男坦承過失檢偵結起訴

韓姓男子日前駕駛汽車在新北市淡水區路邊停車，貿然開車門導致廖姓機車騎士撞上門板，蕭姓機車乘客送醫不治，士林地檢署偵結依過...

酒空男疑發酒瘋與酒友互毆 酒後踉蹌跌破頭全被法辦

新北市50歲李男昨天凌晨與同社區洪姓、劉姓男子喝酒聊天，但李男酒後情緒失控，不斷大聲吵鬧還扔擲酒瓶，還與洪、劉2人發生拉...

囂張8+9摘車牌未戴安全帽競速 新莊警調監視器追緝送辦

民眾在網路社群黑色豪門企業PO出一段影片，2輛未懸掛車牌機車在新莊區疑似競速且未戴安全帽，其中1輛機車還狂催油門冒出大量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。