酒空男疑發酒瘋與酒友互毆 酒後踉蹌跌破頭全被法辦

新北市50歲李男昨天凌晨與同社區洪姓、劉姓男子喝酒聊天，但李男酒後情緒失控，不斷大聲吵鬧還扔擲酒瓶，還與洪、劉2人發生拉扯互毆，過程中李男不慎跌倒重摔導致頭部受創。海山警獲報趕抵，雖3人不願提告，警方仍依違法社維法送辦。

據了解，同住在新北市板橋區華江一路一處社區大樓的李姓、洪姓與劉姓男子，昨天凌晨2時許相約在社區一樓便利商店前喝酒聊天。不料李男疑似不勝酒力情緒失控，不斷在現場大吼大叫，還四處扔擲酒瓶。一同喝酒的洪男、劉男見狀上前勸阻，不料李男竟對2人辱罵三字經，雙方因而發生口角進而爆發互毆。

李男妻子聽聞吵架聲一度抱著小孩下樓查看並勸阻，其他被驚醒的住戶則立即報警，不料雙方拉扯過程中李男不慎跌倒，頭部撞擊地面導致撕裂傷。海山警方與救護人員獲報趕抵，將李男送醫，所幸經治療後已無大礙。警方將3人帶回警局偵訊，3人雖均不願提告傷害，但警方詢後仍將3人依違反社維法移請新北地院簡易庭裁處。

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