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囂張8+9摘車牌未戴安全帽競速 新莊警調監視器追緝送辦
民眾在網路社群黑色豪門企業PO出一段影片，2輛未懸掛車牌機車在新莊區疑似競速且未戴安全帽，其中1輛機車還狂催油門冒出大量白煙。新莊警已調閱監視器追查騎士身分，到案後將開罰未懸掛車牌及未戴安全帽，如涉公共危險罪嫌將依法送辦。
有網友今天凌晨在網路社群黑色豪門企業PO出一段影片，從畫面中發現2名未戴安全帽男子，昨天深夜10時許騎乘未懸掛車牌的機車停在新莊區新泰路與中環路口，其中1名男子還不斷狂催油門，導致排氣管冒出大量白煙。當燈號轉變為綠燈後，2名男子隨即猛催油門急速竄出，疑似在馬路上飆車。
新莊警方網路巡察發現後，立即調閱監視器展開偵辦，目前已掌握同行的2輛機車車號，將深入釐清涉案車輛及男子身分，並循線通知到案說明。警方依監視器畫面發現，2人行為已違反道路交通管理處罰條例第12條：未懸掛車牌、31條6項：未戴安全帽，警方將待2人到案後依法舉發，另如涉及公共危險罪嫌部分將依法送辦。
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