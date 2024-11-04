囂張8+9摘車牌未戴安全帽競速 新莊警調監視器追緝送辦

民眾在網路社群黑色豪門企業PO出一段影片，2輛未懸掛車牌機車在新莊區疑似競速且未戴安全帽，其中1輛機車還狂催油門冒出大量白煙。新莊警已調閱監視器追查騎士身分，到案後將開罰未懸掛車牌及未戴安全帽，如涉公共危險罪嫌將依法送辦。

有網友今天凌晨在網路社群黑色豪門企業PO出一段影片，從畫面中發現2名未戴安全帽男子，昨天深夜10時許騎乘未懸掛車牌的機車停在新莊區新泰路與中環路口，其中1名男子還不斷狂催油門，導致排氣管冒出大量白煙。當燈號轉變為綠燈後，2名男子隨即猛催油門急速竄出，疑似在馬路上飆車。