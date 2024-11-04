北海福座股東欠稅2314萬 台北分署拍賣2573個骨灰位

新北市知名「北海福座」楊姓股東19年前出售股票189萬股，成交1.8億元卻欠繳稅款2314萬元，財政部台北國稅局將他移送行政執行署台北分署辦理，台北分署今天表示，將在本月11日將楊所有的2573個骨灰位上架拍賣。

台北分署說，這次拍賣標的分為「00A」富貴型單人骨灰位使用權2181個、「00B」富貴型單人骨甕位使用權78個，以及「00C」吉祥型雙人骨灰位使用權」314個。

台北分署表示，這次拍賣定有底價，底價不會事先公開，由出價最高且超過底價的應買人得標，應買人在取得台北分署核發的權利移轉證書後，應立即辦理「權狀補發」，並繳交權狀補發費用、過戶費、管理費。