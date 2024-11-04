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北海福座股東欠稅2314萬 台北分署拍賣2573個骨灰位
新北市知名「北海福座」楊姓股東19年前出售股票189萬股，成交1.8億元卻欠繳稅款2314萬元，財政部台北國稅局將他移送行政執行署台北分署辦理，台北分署今天表示，將在本月11日將楊所有的2573個骨灰位上架拍賣。
台北分署說，這次拍賣標的分為「00A」富貴型單人骨灰位使用權2181個、「00B」富貴型單人骨甕位使用權78個，以及「00C」吉祥型雙人骨灰位使用權」314個。
台北分署表示，這次拍賣定有底價，底價不會事先公開，由出價最高且超過底價的應買人得標，應買人在取得台北分署核發的權利移轉證書後，應立即辦理「權狀補發」，並繳交權狀補發費用、過戶費、管理費。
台北分署說，本月11日拍賣會上另將上架Porsche Cayenne及Mercedes-Benz GLA200 車輛各1部，這2部車來自違反證券交易法的王姓被告，王涉吸金案不法獲利上億元，他的2部名車為犯罪所得，由分署進行拍賣。
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