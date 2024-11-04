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桃園男開小貨車恍神 彎道撞路邊停車釀1人受傷車輛側翻

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市45歲黃姓男子駕駛小客貨車昨天中午行經平鎮區金陵路5段，疑因行使彎道的轉彎幅度太大，擦撞吳姓女子路邊停放轎車，小客貨車側翻，吳女輕傷，警方今天上午表示，經檢測黃男、吳女雙方酒測值0，警方正調查釐清車禍原因及肇事責任中。

平鎮金陵路這起事故，網友PO在網路爆料，當時黃男駕駛的小客貨車翻車，造成1個車道無法通行，警方派員疏導交通，網友留言請民眾不要看熱鬧，避免塞車

平鎮警方表示，黃男駕駛小客貨車行駛金陵路，由龍潭往中壢方向，行經金陵路5 段彎道，突然該小客貨車轉彎擦撞吳女剛剛路邊停好轎車，小客貨車側翻橫倒路中，吳女擦撞輕微擦、挫傷，兩人均無大礙，黃男自稱轉彎幅度過大，擦撞路邊停車側翻。

該車禍發生後，金陵路往中壢方向單向通行，一度塞車，警方到場疏導交通，經檢測黃男、吳女兩人酒測值0，均無酒後駕車情事，警方進一步調查釐清車禍肇事原因及責任。

平鎮區金陵路5段，黃男小客貨車彎道轉彎幅度太大撞路邊停車翻車事故，1人輕傷，警方疏導交通。圖／警方提供
平鎮區金陵路5段，黃男小客貨車彎道轉彎幅度太大撞路邊停車翻車事故，1人輕傷，警方疏導交通。圖／警方提供
平鎮區金陵路5段，黃男小客貨車彎道轉彎幅度太大撞路邊停車（見圖）翻車事故，車損1人輕傷。圖／警方提供
平鎮區金陵路5段，黃男小客貨車彎道轉彎幅度太大撞路邊停車（見圖）翻車事故，車損1人輕傷。圖／警方提供
平鎮區金陵路5段，黃男小客貨車彎道轉彎幅度太大，撞路邊停車翻車事故（見圖），車損1人輕傷。圖／警方提供
平鎮區金陵路5段，黃男小客貨車彎道轉彎幅度太大，撞路邊停車翻車事故（見圖），車損1人輕傷。圖／警方提供
平鎮區金陵路5段，黃男小客貨車彎道轉彎幅度太大撞路邊停車翻車事故（見圖），車損1人輕傷。圖／警方提供
平鎮區金陵路5段，黃男小客貨車彎道轉彎幅度太大撞路邊停車翻車事故（見圖），車損1人輕傷。圖／警方提供

塞車 車禍

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