國小兒子與同學出遊車禍亡 父泣：案發前4分鐘有接手機
台中市11歲黃姓男童昨天騎單車行經北屯新平公園，疑在斑馬線先與機車碰撞，倒地後再遭後方休旅車輾過，送醫不治。男童父親今泣訴，兒子上月生日已滿12歲，平常都會交代過馬路要小心，案發前4分鐘打給兒子還有接，還說「等一下就回去」，沒想到竟成兒子遺言。
黃父說，兒子昨天是跟同學騎單車到新平公園玩，有交代兒子過馬路要小心，昨天下午3時42分，他還有打給兒子，兒子當時有回「等一下回去，寫功課」，沒想到事隔4分鐘後，兒子就發生車禍。
黃父說，當時妻子正在煮晚餐，聽到兒子出意外時，泣不成聲，車輛行經斑馬線、路口都要減速，「是常識」，質疑車速快才釀禍，希望檢警查明。
據了解，黃父在汽車修配廠工作，育有3子，大兒子已出社會工作，二兒子讀高中、小兒子才過完生日，剛滿12歲。
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