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少年無照拒檢闖紅燈害警員摔車 蘆警逮人連開10單罰74300元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲分局葉姓警員昨晚攔查1名騎乘噪音機車未戴安全帽還闖紅燈的少年，不料少年拒檢逃逸，葉員追捕過程中欲閃避其他車輛不慎自摔受傷。蘆洲分局發動攔截圍捕，在五股將這名楊姓少年逮捕，詢後依公共危險罪、少年事件處理法送辦。

據了解，17歲楊姓少年昨天晚間10時許騎乘機車行經蘆洲區長榮路時，因機車發出巨大噪音且楊男未戴安全帽又闖紅燈，蘆洲分局延平所警員吳鎮宇發現後欲攔查，但楊男竟加速逃逸，吳員立即通報攔截圍捕。

當時擔服快打勤務的三民派出所警員葉翔哲獲報後立即前往攔查，當葉員追至長榮路成蘆橋頭時，該名楊姓少年竟闖紅燈左轉上橋，葉員見狀鳴警笛追捕時見27歲吳男車輛駛出，葉員急煞時不慎自摔人車倒地全身多處擦挫傷，所幸送醫後並無大礙，吳男則未受傷。

蘆洲分局快打警力持續追捕逃逸的楊姓少年，今天凌晨12時許在五股區成泰路三段將楊男攔下逮捕，警方查出楊少無照駕駛已是累犯，依道路交通管理處罰條例舉發無照駕駛1件、危險駕駛1件、拒檢逃逸1件、闖紅燈2件、紅燈右轉1件、逆向行駛1件、未依規定使用燈光1件、未戴安全帽1件、變更車體規格1件，共開罰74300元，楊少機車也被移置保管並通報環保局噪音車裁罰。詢後將楊姓少年依公共危險罪、少年事件處理法送辦。

葉姓警員見一旁車輛駛出急煞不慎自摔。記者黃子騰／翻攝
葉姓警員見一旁車輛駛出急煞不慎自摔。記者黃子騰／翻攝
警員發現楊姓少年闖紅燈(紅圈處)上前攔查。記者黃子騰／翻攝
警員發現楊姓少年闖紅燈(紅圈處)上前攔查。記者黃子騰／翻攝
葉姓警員閃避吳男駕駛的車輛時不慎自摔受傷。記者黃子騰／翻攝
葉姓警員閃避吳男駕駛的車輛時不慎自摔受傷。記者黃子騰／翻攝

噪音 安全帽 紅燈

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