新北市蘆洲分局葉姓警員昨晚攔查1名騎乘噪音機車未戴安全帽還闖紅燈的少年，不料少年拒檢逃逸，葉員追捕過程中欲閃避其他車輛不慎自摔受傷。蘆洲分局發動攔截圍捕，在五股將這名楊姓少年逮捕，詢後依公共危險罪、少年事件處理法送辦。

據了解，17歲楊姓少年昨天晚間10時許騎乘機車行經蘆洲區長榮路時，因機車發出巨大噪音且楊男未戴安全帽又闖紅燈，蘆洲分局延平所警員吳鎮宇發現後欲攔查，但楊男竟加速逃逸，吳員立即通報攔截圍捕。

當時擔服快打勤務的三民派出所警員葉翔哲獲報後立即前往攔查，當葉員追至長榮路成蘆橋頭時，該名楊姓少年竟闖紅燈左轉上橋，葉員見狀鳴警笛追捕時見27歲吳男車輛駛出，葉員急煞時不慎自摔人車倒地全身多處擦挫傷，所幸送醫後並無大礙，吳男則未受傷。