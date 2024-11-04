高雄運鈔車閃左切轎車撞分隔島 千萬現鈔引緊張警戒護
高市一輛保全公司運鈔車今天上午8時許載運千萬元鉅款行經鳳山區一處路口，為閃避陳姓女子左切轎車擦撞後撞向分隔島，釀2名保全員受輕傷送醫，因運鈔車有千萬元現金，警方在場戒護，待保全公司派車將巨款載離，才鬆一口氣。
鳳山警分局指出，保全公司一輛運鈔車今天上午8時許載運約千萬元現金行經鳳山區建國路三段與文昌路口時，剛好40歲陳姓女子駕車沿建國路三段西向東直行，陳疑向左切變換車道時，運鈔車駕駛50歲黃姓男子往內側偏，沒料，兩車意外擦撞，運鈔車又撞向分隔島才停下。
事故造成陳女轎車左後車尾、運鈔車右前車頭受毀損；運鈔車司機黃男和副駕駛座的同事43歲吳姓男子受有擦挫傷，兩人身體不適被送醫，幸無大礙。
轄區警網獲報趕抵現場，由於運鈔車載運千萬元鉅款，現場情勢一度緊張，警方在運鈔車周圍放置三角，並派員在場戒護；保全公司也立即派車將千萬現金轉移離開現場。
警方事後對陳、黃二人施以酒測，皆無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊判定釐清。
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