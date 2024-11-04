板橋府中電梯下墜 受害者脊椎斷裂命危...家屬控：市府作秀

新北府中捷運站外電梯10月27日發生墜落意外，導致當時搭乘的55歲孫姓婦人和8歲孫姓男童受傷。男童父親孫爸爸今出面控訴，市府對外隱瞞家人傷勢，且聲稱會提供最好醫療資源，卻只剩電梯廠商跟他們接觸，市府連最基本承諾都沒做到。新北民進黨團也批評，市府官僚作秀對他們是二次傷害。

孫爸爸今由新北民進黨團陪同開記者會，他指出事發後，市府、公所未告知家屬，一堆人來醫院探視、拍照，卻對外隱瞞他姊姊和孩子實際傷勢，僅用擦傷和骨折帶過，但他姊姊雙腳開放性骨折、脊椎斷裂，甚至一度通知病危，孩子脊椎粉碎性骨折「這樣只有輕傷？」

孫爸爸說，市府聲稱會全力提供最好醫療資源，但從入院第二天開始，都是家屬追著市府、拜託市府、公所人員協助，甚至從入院第二天改由電梯廠商和他們接觸，讓他們覺得政府想卸責，只是基於道義提供協助，對市府要求很簡單，只希望市府能履行承諾，負責醫療照護。

新北議會民進團總召張維倩譴責市府，掩蓋真相、淡化嚴重性，姑姑送醫因腳骨折引發大出血，接獲病危通知，11月2日才從加護病房轉至普通病房，脊椎爆裂性骨折及左側第一肋骨尚未接受手術治療；8歲的兒子也遭遇脊椎粉碎性骨折，市府卻輕描淡寫對家屬來說是二次傷害。

副召張錦豪也直指，上周總質詢中，侯友宜承諾責任未釐清前，市府會「完全負責」，負起醫療和賠償，沒想到慰問不過是表面功夫，象徵性地發放慰問金、拍照留念，要求市府立即履行承諾，別再卸責推諉。

幹事長廖宜琨說，據台灣省機械技師公會調查，今年5月才更換電梯鋼纜，竟可「徒手扭斷」，這不僅是維修的失職，更是設計上的重大缺失，讓人懷疑市府把關維修質量。