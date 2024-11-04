颱風來臨貨輪為何忙出港？ 基隆港：鈺洲啟航無法港內避風

中國大陸籍鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，船上17人全獲救，未漏油汙染海洋。最壞局面未出現，許多人認為是不幸中的大幸，但也關注這艘船為何在颱風來襲前，冒險出港釀成危機，認為找出更多應變對策，才能避免類似危害發生。

鈺洲啟航貨輪上月14日載運1部橋式起重機、2部橋式卸貨機進入基隆港後，港內拖船疑在協助貨輪停泊西20號碼頭時失誤等因素，撞倒西19號碼頭上的橋式起重機，除了重機傾倒損壞，碼頭結構也受損。

保險公司事後和中國貨櫃、基隆港務分公司洽談理賠。中櫃列出起重機受損狀況，因為有量化數據，很快就談妥。碼頭受損程度則因短時間內較難量化，雙方洽商理賠金額，從3000多萬元一路談到1億4000多萬元才敲定。

據了解，在理賠金還沒談妥之前，港方禁止鈺洲啟航貨輪離開基隆港，等到保險公司與港方敲定理賠金額後，中央氣象局預報颱風可能來襲的消息，港方在上月28日通知貨輪核准出港。

鈺洲啟航貨輪隔天上午出港，在穿越野柳外海浪區的時候，動力不足對抗浪潮，航行受到限制，被迫錨定頂浪待援，到了當晚船長決定棄船，海巡署在基隆海巡隊部待命的防巡艇，迅速前往現場救回船上17人。

中央氣象署10月29日下午5時30分發布康芮颱風海上颱報，鈺洲啟航貨輪當天上午約8時出港，但加上東北季風因素，航行到港嘴水域就受限，往西行經野柳海域時，被迫錨定待援。

港方是在10月28日晚間通知鈺洲啟航貨輪離港，船長和船公司評估出港後可能會出狀況，爭取留在港內躲避颱風未能如願。

基隆港務分公司表示，鈺洲啟航貨輪貨載量體過大、重心過高，且水線以上高度達70公尺，遠超過貨櫃船高度，無法在港避風。貨輪10月28日下午向基隆港務分公司提出出港避風申請，港方同意出港申請。