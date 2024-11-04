大型重機獅潭台3線過彎自摔 打保齡球波及4輛人無大礙
一輛大型重機車昨天上午在苗栗縣獅潭鄉台3線過彎自摔， 打保齡球般波及路旁4輛一排停放大型重機，5輛東倒西歪毀損，還好人員沒有大礙，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。
苗栗縣警察局大湖分局汶水派出所昨天上午8點多接獲報案，獅潭鄉台3線125.5公里發生大型重機交通事故，立即派員到現場處理，警方初步調查，林姓男子（25歲）騎大型重機由南往北行駛內側車道，在125.5公里處彎道時，自摔外拋連人帶車撞擊停放在路旁的4輛大型重機。
5輛機車多處受損，林男意識清楚，身上有穿著保護裝備，身體部位無受傷，波及的4輛機車旁也未站人，人員都沒有受傷，林男經檢測無飲酒情形，但僅持有普通重機駕照，警方告發越級駕駛，並進一步調查釐清事故原因。
警方呼籲，台3線彎道路段多，駕駛務必遵守交通規則，警方也不定時定點在沿路進行違規取締、巡邏及守望，以維護用路人交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言