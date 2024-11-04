大型重機獅潭台3線過彎自摔 打保齡球波及4輛人無大礙

一輛大型重機車昨天上午在苗栗縣獅潭鄉台3線過彎自摔， 打保齡球般波及路旁4輛一排停放大型重機，5輛東倒西歪毀損，還好人員沒有大礙，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

苗栗縣警察局大湖分局汶水派出所昨天上午8點多接獲報案，獅潭鄉台3線125.5公里發生大型重機交通事故，立即派員到現場處理，警方初步調查，林姓男子（25歲）騎大型重機由南往北行駛內側車道，在125.5公里處彎道時，自摔外拋連人帶車撞擊停放在路旁的4輛大型重機。

5輛機車多處受損，林男意識清楚，身上有穿著保護裝備，身體部位無受傷，波及的4輛機車旁也未站人，人員都沒有受傷，林男經檢測無飲酒情形，但僅持有普通重機駕照，警方告發越級駕駛，並進一步調查釐清事故原因。