快訊

美選倒數48小時！川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

颱風銀杏增強中！吳德榮曝侵台機率 北台轉涼低溫下探16度

大型重機獅潭台3線過彎自摔 打保齡球波及4輛人無大礙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛大型重機車昨天上午在苗栗縣獅潭鄉台3線過彎自摔， 打保齡球般波及路旁4輛一排停放大型重機，5輛東倒西歪毀損，還好人員沒有大礙，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

苗栗縣警察局大湖分局汶水派出所昨天上午8點多接獲報案，獅潭鄉台3線125.5公里發生大型重機交通事故，立即派員到現場處理，警方初步調查，林姓男子（25歲）騎大型重機由南往北行駛內側車道，在125.5公里處彎道時，自摔外拋連人帶車撞擊停放在路旁的4輛大型重機。

5輛機車多處受損，林男意識清楚，身上有穿著保護裝備，身體部位無受傷，波及的4輛機車旁也未站人，人員都沒有受傷，林男經檢測無飲酒情形，但僅持有普通重機駕照，警方告發越級駕駛，並進一步調查釐清事故原因。

警方呼籲，台3線彎道路段多，駕駛務必遵守交通規則，警方也不定時定點在沿路進行違規取締、巡邏及守望，以維護用路人交通安全。

一輛大型重機車昨天上午在苗栗縣獅潭鄉台3線過彎自摔， 波及路旁4輛一排停放大型重機，5輛東倒西歪毀損，還好人員沒有大礙。圖／警方提供
一輛大型重機車昨天上午在苗栗縣獅潭鄉台3線過彎自摔， 波及路旁4輛一排停放大型重機，5輛東倒西歪毀損，還好人員沒有大礙。圖／警方提供
一輛大型重機車昨天上午在苗栗縣獅潭鄉台3線過彎自摔， 波及路旁4輛一排停放大型重機，5輛東倒西歪毀損，還好人員沒有大礙。圖／警方提供
一輛大型重機車昨天上午在苗栗縣獅潭鄉台3線過彎自摔， 波及路旁4輛一排停放大型重機，5輛東倒西歪毀損，還好人員沒有大礙。圖／警方提供
一輛大型重機車昨天上午在苗栗縣獅潭鄉台3線過彎自摔， 波及路旁4輛一排停放大型重機，5輛東倒西歪毀損，還好人員沒有大礙。圖／警方提供
一輛大型重機車昨天上午在苗栗縣獅潭鄉台3線過彎自摔， 波及路旁4輛一排停放大型重機，5輛東倒西歪毀損，還好人員沒有大礙。圖／警方提供

交通事故 自摔 重機

延伸閱讀

高雄紅牌重機高速撞轉彎車「解體爆火花」 騎士當場身亡畫面曝

恆春軍貨車營區路口左轉撞上重機駕駛不治 家屬哀痛

影／軍用貨車左轉進營區路口與重機發生車禍 1死1傷

又有車撞進民宅！桃園轎車、大型重機擦撞車禍 釀1傷屋主嚇壞

相關新聞

童騎單車過斑馬線 遭2車連撞亡

台中市十一歲黃姓男童昨天騎單車行經北屯新平公園，疑在斑馬線先與機車碰撞，倒地後再遭後方休旅車輾過，送醫不治。案發地點是閃...

如臨大敵！氧氣槽車輪胎起火 機器人加空拍機都出動

一輛氧氣槽車今晚8點多在台61線新豐休息站附近的紅綠燈前因輪胎起火造成火警，因擔心氧氣助燃或發生大爆炸，新竹縣消防局大陣...

影／彰化二林轎車與蛋車相撞釀火燒車 一人受傷、蛋散一地

彰化縣二林鎮二溪路綠色隧道今天下午傍晚近6點發生一輛自小客車與蛋車相撞，造成小客車起火燃燒，二名駕駛即時逃出，蛋車駕駛胸...

影像曝光！高雄女行人穿越馬路被轎車當場撞飛 地面翻滾數圈

29歲陶姓女子昨晚近8時許徒步行經高市建工路，穿越馬路走到對街時，遭直行由沈姓男子所駕駛的轎車當場撞飛，陶連續在地面翻滾...

廣角鏡／桃園煉油廠火警 中油：不影響供油

桃園市龜山區中油煉油廠昨早發生火警，20公尺高真空塔裡第2層柏油起火燃燒，中油消防隊雖撲滅火勢，消防局不敢大意，到場射水...

板橋19樓住宅狂冒濃煙 警消49車126人搶救

新北市板橋區三民路二段，一棟19樓建築物在10樓處狂冒濃煙，消防局在6點28分出動17分隊49車126人前往搶救，約在6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。