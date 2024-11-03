如臨大敵！氧氣槽車輪胎起火 機器人加空拍機都出動
一輛氧氣槽車今晚8點多在台61線新豐休息站附近的紅綠燈前因輪胎起火造成火警，因擔心氧氣助燃或發生大爆炸，新竹縣消防局大陣仗派遣第一大隊和7個分隊15車31人趕往滅火，機器人也出動，如臨大敵，在晚間9點多將火勢撲滅，殘火處理到10點44分結束。
新竹縣消防局指出， 晚間8點35分接獲通報，一輛載運氧氣的槽車疑似後輪起火，在台61線58公里處的紅綠燈前引發火勢，消防局派遣一大、新豐、山崎、竹北、豐田、工業、湖口及二重分隊共15車31人前往，並出動消防機器人及空拍機前往搶救。
現場為氧氣槽車輪胎起火燃燒，消防人員為安全起見，要求槽車駕駛遠離現場，消防人員出2條水線撲滅槽車輪胎的火勢，一側由砲塔射水，另一側由機器人射水，晚間9點33分將火勢撲滅後進行殘火處理，這起火警沒有人員受傷，全案依規通報火調人員進行調查。
晚間10點44分殘火處理完畢，火勢完全熄滅，現場由新豐11、12車，豐田61車警戒，槽車本體交由槽車所屬的化工業者進行移槽相關事宜。
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