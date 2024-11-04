童騎單車過斑馬線 遭2車連撞亡

台中市十一歲黃姓男童昨天騎單車過馬路，在斑馬線上被機車撞倒地，再遭休旅車輾過不治。（紅箭頭為男童行向，藍箭頭為機車、休旅車行向）。記者陳宏睿／攝影 台中市十一歲黃姓男童昨天騎單車行經北屯新平公園，疑在斑馬線先與機車碰撞，倒地後再遭後方休旅車輾過，送醫不治。案發地點是閃燈路口，二名駕駛都無酒駕，警方正調閱監視器釐清案發經過、肇事責任，今報請檢方相驗，依過失致死罪偵辦。

警方調查，廿九歲湯姓男子昨天下午騎電動機車，沿北屯區敦化路二段往中清路方向行駛，行經仁平路口時撞上騎單車的十一歲男童；男童被撞後倒在快車道，後方卅三歲傅姓男子駕休旅車閃避不及直接輾過。

湯、傅趕緊報案，救護車到場時，男童肢體創傷、意識模糊，送醫時已無生命跡象，經院方急救後仍傷重不治。

台中市第五警分局交通分隊到場，案發地點是閃燈路口，湯、傅的行進方向為閃黃燈，男童的行向則是閃紅燈；湯當時行駛在慢車道、傅行駛在快車道，男童則疑是要從敦化路二段旁的人行道，沿仁平路的斑馬線往另一頭的新平公園方向前進。

湯男說，當時男童突然從人行道騎出，騎在斑馬線上，因速度快他反應不及撞上，接著男童倒在快車道，馬上就被後方休旅車撞上。傅男說，男童跟機車碰撞，不到一秒即倒在車頭前，根本來不及煞車。

據了解，男童和平常一樣昨天下午約了同學出去玩，黃父對於兒子意外驟逝，傷痛不已，希望警方查明車禍原因。

台中市警局交通大隊表示，汽機車駕駛行經閃燈路口，閃光紅燈表示「停車再開」，需先在交岔路口停車，禮讓幹道車先行後才可續行，閃光黃燈表示需「減速接近」，違規可罰六百元至一八○○元。另外單車屬於慢車，依規定不得在斑馬線行駛，違者也可罰三百元至一二○○元。