聽新聞
0:00 / 0:00

童騎單車過斑馬線 遭2車連撞亡

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅／台中報導

台中市十一歲黃姓男童昨天騎單車過馬路，在斑馬線上被機車撞倒地，再遭休旅車輾過不治。（紅箭頭為男童行向，藍箭頭為機車、休旅車行向）。記者陳宏睿／攝影
台中市十一歲黃姓男童昨天騎單車過馬路，在斑馬線上被機車撞倒地，再遭休旅車輾過不治。（紅箭頭為男童行向，藍箭頭為機車、休旅車行向）。記者陳宏睿／攝影
台中市十一歲黃姓男童昨天騎單車行經北屯新平公園，疑在斑馬線先與機車碰撞，倒地後再遭後方休旅車輾過，送醫不治。案發地點是閃燈路口，二名駕駛都無酒駕，警方正調閱監視器釐清案發經過、肇事責任，今報請檢方相驗，依過失致死罪偵辦。

警方調查，廿九歲湯姓男子昨天下午騎電動機車，沿北屯區敦化路二段往中清路方向行駛，行經仁平路口時撞上騎單車的十一歲男童；男童被撞後倒在快車道，後方卅三歲傅姓男子駕休旅車閃避不及直接輾過。

湯、傅趕緊報案，救護車到場時，男童肢體創傷、意識模糊，送醫時已無生命跡象，經院方急救後仍傷重不治。

台中市第五警分局交通分隊到場，案發地點是閃燈路口，湯、傅的行進方向為閃黃燈，男童的行向則是閃紅燈；湯當時行駛在慢車道、傅行駛在快車道，男童則疑是要從敦化路二段旁的人行道，沿仁平路的斑馬線往另一頭的新平公園方向前進。

湯男說，當時男童突然從人行道騎出，騎在斑馬線上，因速度快他反應不及撞上，接著男童倒在快車道，馬上就被後方休旅車撞上。傅男說，男童跟機車碰撞，不到一秒即倒在車頭前，根本來不及煞車。

據了解，男童和平常一樣昨天下午約了同學出去玩，黃父對於兒子意外驟逝，傷痛不已，希望警方查明車禍原因。

台中市警局交通大隊表示，汽機車駕駛行經閃燈路口，閃光紅燈表示「停車再開」，需先在交岔路口停車，禮讓幹道車先行後才可續行，閃光黃燈表示需「減速接近」，違規可罰六百元至一八○○元。另外單車屬於慢車，依規定不得在斑馬線行駛，違者也可罰三百元至一二○○元。

車道

延伸閱讀

台中童閃燈路口騎單車過斑馬線遭撞死 警調監視器釐清違規肇責

台中男童騎單車過斑馬線...遭機車撞上再被休旅車輾過 急救宣告不治

從人行道騎往車道…台中男童騎單車遭機車撞上 再被休旅車輾過

開ACC也撞上 國3休旅車撞壞緩撞車幸無人傷

相關新聞

童騎單車過斑馬線 遭2車連撞亡

台中市十一歲黃姓男童昨天騎單車行經北屯新平公園，疑在斑馬線先與機車碰撞，倒地後再遭後方休旅車輾過，送醫不治。案發地點是閃...

如臨大敵！氧氣槽車輪胎起火 機器人加空拍機都出動

一輛氧氣槽車今晚8點多在台61線新豐休息站附近的紅綠燈前因輪胎起火造成火警，因擔心氧氣助燃或發生大爆炸，新竹縣消防局大陣...

影／彰化二林轎車與蛋車相撞釀火燒車 一人受傷、蛋散一地

彰化縣二林鎮二溪路綠色隧道今天下午傍晚近6點發生一輛自小客車與蛋車相撞，造成小客車起火燃燒，二名駕駛即時逃出，蛋車駕駛胸...

影像曝光！高雄女行人穿越馬路被轎車當場撞飛 地面翻滾數圈

29歲陶姓女子昨晚近8時許徒步行經高市建工路，穿越馬路走到對街時，遭直行由沈姓男子所駕駛的轎車當場撞飛，陶連續在地面翻滾...

廣角鏡／桃園煉油廠火警 中油：不影響供油

桃園市龜山區中油煉油廠昨早發生火警，20公尺高真空塔裡第2層柏油起火燃燒，中油消防隊雖撲滅火勢，消防局不敢大意，到場射水...

騎單車過馬路遭撞死…台中男童父慟：兒如常出門玩 未料竟身亡

台中市黃姓國小男童下午騎單車在北屯區敦化路二段被休旅車輾過肢體，到醫院時，已無呼吸心跳，經急救後宣告不治。據了解，黃父在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。