聽新聞
0:00 / 0:00
騎單車過馬路遭撞死…台中男童父慟：兒如常出門玩 未料竟身亡
台中市黃姓國小男童下午騎單車在北屯區敦化路二段被休旅車輾過肢體，到醫院時，已無呼吸心跳，經急救後宣告不治。據了解，黃父在北屯開設汽車修配廠，男童和平常一樣下午和同學約了出去玩，未料會出了意外。
據了解，黃父與妻離異，獨自育有兩名男孩，大的高中畢業，男童則是最小的，目前就讀國小五年級。事發後，學校已與黃父取得連繫表達關心，明天並進行班級的生命教育。
黃父非常疼愛男童，平日很注重兒子的功課，對於兒子因一場意外驟逝，傷痛不已。他晚間在警分局交通分隊做完筆錄後，已趕赴醫院要把兒子的遺體移至殯儀館，處理相關後事，並希望警方查明車禍肇事原因。
據了解，男童從北屯區敦化路二段的人行道騎出，要往敦化公園，當騎到車道時，先與電動機車的湯姓男子碰撞後，再被駕駛休旅車的傅姓男子撞上，男童被休旅車輾過肢體，詳細的案發原因，有待警方後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言