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騎單車過馬路遭撞死…台中男童父慟：兒如常出門玩 未料竟身亡

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騎單車過馬路遭撞死…台中男童父慟：兒如常出門玩 未料竟身亡

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市黃姓國小男童下午騎單車在北屯區敦化路二段被休旅車輾過肢體，到醫院時，已無呼吸心跳，經急救後宣告不治。據了解，黃父在北屯開設汽車修配廠，男童和平常一樣下午和同學約了出去玩，未料會出了意外。

據了解，黃父與妻離異，獨自育有兩名男孩，大的高中畢業，男童則是最小的，目前就讀國小五年級。事發後，學校已與黃父取得連繫表達關心，明天並進行班級的生命教育。

黃父非常疼愛男童，平日很注重兒子的功課，對於兒子因一場意外驟逝，傷痛不已。他晚間在警分局交通分隊做完筆錄後，已趕赴醫院要把兒子的遺體移至殯儀館，處理相關後事，並希望警方查明車禍肇事原因。

據了解，男童從北屯區敦化路二段的人行道騎出，要往敦化公園，當騎到車道時，先與電動機車的湯姓男子碰撞後，再被駕駛休旅車的傅姓男子撞上，男童被休旅車輾過肢體，詳細的案發原因，有待警方後續調查釐清。

台中市黃姓國小男童下午騎單車出門玩，未料在路口被撞死亡。記者陳宏睿／攝影
台中市黃姓國小男童下午騎單車出門玩，未料在路口被撞死亡。記者陳宏睿／攝影

人行道 休旅車 單車 車禍

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