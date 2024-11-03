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影像曝光！高雄女行人穿越馬路被轎車當場撞飛 地面翻滾數圈

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

29歲陶姓女子昨晚近8時許徒步行經高市建工路，穿越馬路走到對街時，遭直行由沈姓男子所駕駛的轎車當場撞飛，陶連續在地面翻滾好幾圈後昏迷，轎車車頭毀損，陶因頭部受撞、身體多處擦挫傷，送醫急救後，仍在加護病房觀察。

三民二警分局調查，陶姓女子昨晚7時57分許欲從三民區建工路路中央穿越馬路，走至快車道後，當場遭42歲沈姓男子駕駛的轎車當場撞擊，人摔落轎車引擎蓋後，又落地翻滾好幾圈，倒臥地上昏迷不醒，沈男Toyota轎車車頭前方被壓得變形。

警消獲報到場，將頭部受創的陶女緊急送醫搶救，經醫院開刀後，仍在加護病房觀察；沈男當下未受傷，經警方酒測，無酒駕行為。

警方初步研判行人陶女未依規定擅自穿越車道，將依違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第3款規定，開出可處500元罰鍰的罰單，詳細肇責由交通大隊分析研判。

陶姓女子昨晚徒步穿越高市建工路，遭直行由沈姓男子所駕駛轎車撞飛，在地面翻滾好幾圈（如圖）昏迷，轎車車頭毀損，陶送醫急救，仍在加護病房觀察。記者石秀華／翻攝
陶姓女子昨晚徒步穿越高市建工路，遭直行由沈姓男子所駕駛轎車撞飛，在地面翻滾好幾圈（如圖）昏迷，轎車車頭毀損，陶送醫急救，仍在加護病房觀察。記者石秀華／翻攝
陶姓女子昨晚徒步穿越高市建工路，遭直行由沈姓男子所駕駛轎車撞飛，在地面翻滾好幾圈昏迷，轎車車頭毀損（如圖），陶送醫急救，仍在加護病房觀察。記者石秀華／翻攝
陶姓女子昨晚徒步穿越高市建工路，遭直行由沈姓男子所駕駛轎車撞飛，在地面翻滾好幾圈昏迷，轎車車頭毀損（如圖），陶送醫急救，仍在加護病房觀察。記者石秀華／翻攝
陶姓女子昨晚徒步穿越高市建工路，遭直行由沈姓男子所駕駛轎車撞飛，在地面翻滾好幾圈（如圖）昏迷，轎車車頭毀損，陶送醫急救，仍在加護病房觀察。記者石秀華／翻攝
陶姓女子昨晚徒步穿越高市建工路，遭直行由沈姓男子所駕駛轎車撞飛，在地面翻滾好幾圈（如圖）昏迷，轎車車頭毀損，陶送醫急救，仍在加護病房觀察。記者石秀華／翻攝
陶姓女子昨晚徒步穿越高市建工路，遭直行由沈姓男子所駕駛轎車撞飛，在地面翻滾好幾圈昏迷，轎車車頭毀損（如圖），陶送醫急救，仍在加護病房觀察。記者石秀華／翻攝
陶姓女子昨晚徒步穿越高市建工路，遭直行由沈姓男子所駕駛轎車撞飛，在地面翻滾好幾圈昏迷，轎車車頭毀損（如圖），陶送醫急救，仍在加護病房觀察。記者石秀華／翻攝

加護病房 撞飛 罰單 車禍 車道

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