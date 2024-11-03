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台中童閃燈路口騎單車過斑馬線遭撞死 警調監視器釐清違規肇責

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名國小男童今天騎單車行經北屯區敦化公園附近時，先遭電動機車撞上後，又被休旅車輾過，送醫不治，機車騎士證稱，男童是從人行道騎出後，走斑馬線時被他撞上，再被休旅車輾過，警方正調閱監視器釐清案發經過。警方提醒，行經閃燈路口，依規定要減速或停車再開，單車則是不能行駛在斑馬線，違規都可開罰。

台中市警局交通大隊執法組表示，汽機車駕駛行經閃燈路口時，閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止在交岔路口前，讓幹線道車優先通行後，認為安全時，方得續行；閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過，違規者可罰600元至1800元。

執法組也說，單車在道交條例中屬於慢車，不得騎在行人穿越道上，但可以牽行方式，使用行人穿越道，若有違規，可處300元至1200元罰款

第五警分局交通分隊表示，有關敦化公園男童被撞死案，正在調閱監視器釐清案發經過，男童與休旅車、機車駕駛有無違規情事，都需後續查明。

台中市一名國小男童今天騎單車行經敦化公園附近時，接連遭電動機車、休旅車撞上，送醫不治（紅箭頭為男童行向、藍箭頭為機車、休旅車行向）。記者陳宏睿／攝影
台中市一名國小男童今天騎單車行經敦化公園附近時，接連遭電動機車、休旅車撞上，送醫不治（紅箭頭為男童行向、藍箭頭為機車、休旅車行向）。記者陳宏睿／攝影
台中市一名國小男童今天騎單車行經敦化公園附近時，接連遭電動機車、休旅車撞上，送醫不治。記者陳宏睿／攝影
台中市一名國小男童今天騎單車行經敦化公園附近時，接連遭電動機車、休旅車撞上，送醫不治。記者陳宏睿／攝影

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