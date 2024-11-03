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台中男童騎單車過斑馬線...遭機車撞上再被休旅車輾過 急救宣告不治

聯合報／ 記者黃寅陳宏睿／台中即時報導

台中市國小男童今天下午騎單車從北屯區敦化路二段的人行道騎出，要往敦化公園，騎到車道時，先與電動機車的湯姓男子碰撞後，再被駕駛休旅車的傅姓男子撞上，男童被休旅車輾過肢體，到醫院時，已無呼吸心跳，院方急救後，已在今天下午5時許宣告不治，詳細的案發原因，有待警方後續調查釐清，全案暫依過失致死罪方向偵辦。

經查，湯姓男子今天下午3時許，騎電動機車沿北屯區敦化路二段，往中清路方向行駛，行經仁平路的閃燈路口時，一名騎單車、年約7歲、8歲的男童突然從人行道騎車，要從人行道騎到對面的敦化公園，湯車先煞車不及，撞上男童後，後方傅姓男子駕駛休旅車，沿敦化路二段快車道行駛，直接撞上男童後輾過。

水湳消防分隊獲報到場時，男童意識模糊，肢體有創傷，經送往中國醫藥大學附設醫院時，男童已無生命跡象，經搶救後宣告不治。

警方到場調查，案發路口當時是閃燈路口，男童騎單車在敦化路二段人行道，要從該處沿仁平路的斑馬線，往對面的敦化公園，疑似騎在斑馬線時，先與機車碰撞，再被休旅車撞上，傅男與湯男當時行向的燈號是閃黃燈，男童的行向則是閃紅燈。開車的傅姓男子說，男童跟機車碰撞後，他根本反應不及，來不及煞車。

台中市一名讀國小的男童今天下午在敦化公園附近，先被電動機車撞上後，遭休旅車輾過(紅色箭頭為男童行向、藍色箭頭為休旅車、電動車行向）。記者陳宏睿／攝影
台中市一名讀國小的男童今天下午在敦化公園附近，先被電動機車撞上後，遭休旅車輾過(紅色箭頭為男童行向、藍色箭頭為休旅車、電動車行向）。記者陳宏睿／攝影
台中市一名讀國小的男童今天下午在敦化公園附近，先被電動機車撞上後，遭休旅車輾過。記者陳宏睿／攝影
台中市一名讀國小的男童今天下午在敦化公園附近，先被電動機車撞上後，遭休旅車輾過。記者陳宏睿／攝影

台中市一名讀國小的男童今天下午在敦化公園附近，先被電動機車撞上後，遭休旅車輾過。記者陳宏睿／攝影
台中市一名讀國小的男童今天下午在敦化公園附近，先被電動機車撞上後，遭休旅車輾過。記者陳宏睿／攝影
台中市一名讀國小的男童今天下午在敦化公園附近，先被電動機車撞上後，遭休旅車輾過。記者陳宏睿／攝影
台中市一名讀國小的男童今天下午在敦化公園附近，先被電動機車撞上後，遭休旅車輾過。記者陳宏睿／攝影

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