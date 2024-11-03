淡水警攜手福佑宮 打造專屬宣導品「無敵乖乖」
淡水警分局今天表示，各行各業都會放「綠色乖乖」祈求工作順利，許多警察機關也會在勤務處所擺上幾包。淡水分局特別聯手福佑宮與廠商推出專屬的「無敵乖乖」，令人印象深刻。
新北市淡水警分局聯手淡水福佑宮與廠商合作，推出獨家專屬的「淡水讚警、無敵乖乖」，更應景地在臉書（Facebook）貼文及PO出多張「值班乖乖」、「公文乖乖」、「案件乖乖」及「詐騙乖乖」等宣傳照，引來網友按讚。
分局表示，希望員警執勤時各方面都能「平安順遂一切乖乖」，特別訂製450箱警政「乖乖」，包裝設計融入新北市政府警察局勇鴿的形象，並結合淡水著名景點，如紅毛城、情人橋及舢舨船等，背面則印有「反詐心法」提醒民眾在日常生活中保持警覺。
分局表示，警政乖乖僅供贈送，不販售，警方將在各類活動及集會中分發給民眾進行宣導，除希望吸引民眾注意外，也希望能讓大家在享受零食的同時，學習到識別詐騙的重要性。
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