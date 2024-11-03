陸籍貨輪擱淺…兩度嘗試抽油無功而返 明天將繼續試

中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，工作船今天兩度嘗試靠泊作業，都因海象差無功而返。台灣東南方太平洋熱帶性低氣壓生成，有機會發展成颱風並朝西北方向前進。航港局明天將再嘗試抽油，化解外洩汙染危機。

鈺洲啟航貨輪上月14日載運1部橋式起重機、2部橋式卸貨機進入基隆港，準備停泊西20號碼頭卸下起重機時，船上的起重機意外碰撞碼頭上的起重機，碼頭的起重機傾倒毀損，船上的全新起重機也受損，未能交貨。

上月29日鈺洲啟航貨輪離開基隆港，朝中國大陸方向航行時，疑因載重又受風浪、潮汐影響，導致航行受限，當天中午在距野柳海岸0.6浬處下錨待援。由於海象變差，大陸拖船又難馳援，船長當晚決定棄船。

海巡署巡防艇救出鈺洲啟航貨輪上的孔姓船長等17人，隔天貨輪擱淺在野柳岬海岸。貨輪上共有247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，分別裝在6個油櫃中。

外界關注如果船體受損，可能導致船上油料外洩，汙染海洋和岸際。交通部航港局雇用警戒船監控船體狀況，北海岸鄰近漁港和核二廠，也都採取防範汙染措施。

海委會洋洋保育署今天表示，事發當天就成立海洋汙染處置組，提供應變中心衛星監控影像、汙染擴散模擬預測、水質採樣、污汙清理建議，並調度資材、協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司汙染防治措施及汙染清除執行情形。

海保署長陸曉筠今與國際船東除汙聯盟（ITOPF）專家討論後，認為船體坐於礁岩，未有油汙外溢的狀況，未來除每日監控現場及周邊海域，確保各式資材人力調度，同時採檢周邊海域水質，做好萬全的準備。

航港局協調海歷15號海事工程船和詠順1號油駁船，負責抽取鈺洲啟航號油料，今天上午因海象差作罷，先後駛回基隆港。海歷15號下午再度前往現場，嘗試抽油前置作業，仍受限海象無功而返。

鈺洲啟航貨輪右舷傾倒在岸際，擱淺至今4天無明顯位移。6個油櫃僅裝載6280公升滑油的油櫃設在貨輪右側，另5個共裝載284噸重油、柴油油櫃在左側，工作人員綜合研判有助降低船體受損加劇及導致漏油的風險。

水下工作人員今天潛到海底，探勘當地海床狀況並攝影，以利評估改採「立足」海床方式的作業船舶，前來抽取鈺洲啟貨輪油料。相關單位也會諮詢其他技術人員到場，希望可能襲台的颱風來臨前完成抽油作業。只要完成抽油前置作業，預估2、3天就能抽取完畢。