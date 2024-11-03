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中信特攻籃球隊開幕賽 啦啦隊女神李多慧錄影宣導反詐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為宣導全民防詐識詐，警政署與TPBL新北中信特攻隊職業籃球隊合作，今天下午在新莊體育館舉行開幕賽，警政署長張榮興特地到場開球，啦啦隊女神李多慧、奧運金牌國手林郁庭也錄製防詐影片並現場播放，盼能宣導防詐意識，減少詐騙案件發生。

現任中信育樂董事長的前警政署長陳國恩，為提升全民反詐、識詐能力，今天下午與警政署、刑事局、新北市警局合作，於新莊體育館舉行新北中信特攻職業籃球隊開幕賽，除請來警政署長張榮興、刑事局長周幼偉、新北市警局長廖訓誠到場外，還請來啦啦隊女神李多慧、奧運金牌國手林郁庭錄製反詐騙宣導影片於比賽現場播放。

警政署長張榮興致詞時表示，現在全台每天大約有3至4億詐騙金額，其中以投資詐騙最多，其次為假交友詐騙。張榮興強調並提醒，從來沒有高獲利高收入的事情，若民眾遇到疑似詐騙的不明訊息，應謹記「一聽、二掛、三查證」，聽到疑似詐騙電話後先冷靜，再撥打165查證，以此提升國民防詐意識。

新北市警局也特別在體育場外設置反詐宣導攤位，並在球迷入場處安排啦啦隊、表演團體及刑事Bear公仔與球迷互動，讓球迷不僅能觀看精彩球賽，更可以透過宣導活動掌握反詐新知。

警政署長張榮興頒發感謝狀給中信育樂董事長陳國恩。記者黃子騰／翻攝
警政署長張榮興頒發感謝狀給中信育樂董事長陳國恩。記者黃子騰／翻攝
警政署長張榮興主持開球儀式。記者黃子騰／翻攝
警政署長張榮興主持開球儀式。記者黃子騰／翻攝
啦啦隊女神李多慧錄製反詐騙宣導影片。記者黃子騰／翻攝
啦啦隊女神李多慧錄製反詐騙宣導影片。記者黃子騰／翻攝

新北 詐騙 體育館

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