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KTV櫃檯前擦撞爆肢體衝突 2人遭砍濺血…永和警逮16人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市永和一間KTV今天凌晨發生砍人案，雙方因在櫃檯前發生身體碰撞，林男、吳男闖進對方包廂叫囂，遭對方24歲何男持西瓜刀猛砍，吳男腹部遭砍傷、林男則左手刀傷。永和警出動21名快打警力到場將雙方16人帶回，詢後將何男依殺人未遂送辦。

據了解，涉嫌砍人的24歲何姓男子，今天凌晨與7名友人至永和區永和路二段一間KTV歡唱，過程中1名30歲高姓男子走出包廂講電話時，另一個包廂42歲張姓男子在櫃台向店家表示要更換包廂，2人在櫃檯前發生身體碰撞進而引發肢體衝突。

隨後張男一方35歲吳男與37歲林男得知後，藉著酒意衝進高男一方包廂內理論，包廂內何男制止未果後先發生口角，何男見吳、林2人不斷叫囂態度囂張，憤而掏出預藏的西瓜刀朝2人猛砍，導致吳男腹部中刀、林男左手遭砍傷。

永和警方接獲報案立即調派線上21名快打警力趕抵，立即壓制持刀砍人的何男，並以優勢警力將雙方共16人壓制帶回警局，受傷的吳男及林男經送醫後已無生命危險。警方詢後將依殺人未遂罪嫌將何男移送法辦，其餘15名在場人員則依刑法聚眾鬥毆罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

永和警方到場將雙方16人帶回偵辦。記者黃子騰／翻攝
永和警方到場將雙方16人帶回偵辦。記者黃子騰／翻攝
永和快打警力到場，將滋事的酒客壓制帶回。記者黃子騰／翻攝
永和快打警力到場，將滋事的酒客壓制帶回。記者黃子騰／翻攝

KTV 殺人未遂 永和 鬥毆

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