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陸籍貨輪擱淺善後…今早因浪大作罷 工作船下午赴現場再嘗試抽油

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪在野柳岬海岸擱淺，善後首要工作是避免船上油料外洩汙染海洋。海歷15號海事工程船今早因浪大暫停作業，下午再度前往現場，嘗試抽油，免得夜長夢多。

鈺洲啟航貨輪上月14日載運1部橋式起重機、2部橋式卸貨機進入基隆港，準備停泊西20號碼頭卸下起重機時，船上的起重機意外碰撞碼頭上的起重機，碼頭的起重機傾倒毀損，船上的全新起重機也受損，未能交貨。

上月30日鈺洲啟航貨輪離開基隆港，朝中國大陸方向航行時，疑因載重又受風浪、潮汐影響，導致航行受限，當天中午在距野柳海岸0.6浬處下錨待援。由於海象變差，大陸拖船又難馳援，船長當晚決定棄船。

海巡署巡防艇救出鈺洲啟航貨輪上的孔姓船長等17人，隔天貨輪擱淺在野柳岬海岸。貨輪上共有247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，分別裝在6個油櫃中。

外界關注如果船體受損，可能導致船上油料外洩，汙染海洋和岸際，北海岸鄰近漁港和核二廠進出水口處，都採取防範汙染措施。

海歷15號海事工程船和詠順1號油駁船，負責抽取鈺洲啟航號油料，但直到今天上午都因海象差，在海上錨定作業的海歷15號、詠順1號，評估無法安全作業作罷。

兩艘工作船上午駛返基隆港後，水下工作人員潛到海底，探勘當地海床狀況並攝影，以利評估尋找採「立足」海床方式的作業船舶，前來抽取鈺洲啟貨輪油料。

據了解，鈺洲啟航貨輪右舷傾倒在岸際，船體本身重量加上甲板平台上，還有固定兩部橋式卸貨機，擱淺至今無明顯位移。貨輪的6個油櫃中，只有裝載6280公升滑油的油櫃設在貨輪右側，另5個共裝載284噸重油、柴油的油櫃，都在貨輪左側，工作人員綜合研判有助降低船體受損加劇，導致漏油風險。

中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，工作船今早因浪大暫停抽油作業，下午再次到現場評估能否抽油。圖／讀者提供
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，工作船今早因浪大暫停抽油作業，下午再次到現場評估能否抽油。圖／讀者提供
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，工作船今早因浪大暫停抽油作業，下午再次到現場評估能否抽油。圖／讀者提供
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，工作船今早因浪大暫停抽油作業，下午再次到現場評估能否抽油。圖／讀者提供
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，工作船今早因浪大暫停抽油作業，下午再次到現場評估能否抽油。圖／讀者提供
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，工作船今早因浪大暫停抽油作業，下午再次到現場評估能否抽油。圖／讀者提供
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，工作船今早因浪大暫停抽油作業，下午再次到現場評估能否抽油。圖／讀者提供
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，工作船今早因浪大暫停抽油作業，下午再次到現場評估能否抽油。圖／讀者提供
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，抽油作業因為海象不佳受阻，工作船下午再次到現場評估能否抽油，航港局另雇用警戒船在附近海面監控貨輪狀況。圖／讀者提供
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬海岸，抽油作業因為海象不佳受阻，工作船下午再次到現場評估能否抽油，航港局另雇用警戒船在附近海面監控貨輪狀況。圖／讀者提供

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