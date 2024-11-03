康芮侵台...台中男騎車疑遭路樹砸中亡 家屬網求影像

康芮颱風在上月31日、1日侵襲台灣，台中市陳姓男子在1日上午，騎機車行經台中工業區附近時，疑遭路樹砸中後，送醫不治，陳男子女在網路平台Threads發文，希望徵求相關的行車紀錄器畫面，釐清案發經過。警方表示，該處無監視器畫面，詳細肇因待查。

經查，陳姓男子（45歲）在1日清晨6時許，騎機車沿西屯區五權西路三段外側車道往郊區、往工業區二十路方向行駛時，行經五權西路三段、工業區十九路，疑遭路樹砸中，送醫不治。

陳男子女在網路平台Threads發文，陳男家屬提到，父親疑遭路樹砸中送醫不治，希望當時有錄到案發過程的網友，能提供相關行車紀錄器或監視器畫面釐清。