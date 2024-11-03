朝陽科大生閃車亡來不及圓夢 父悲痛代領星宇錄取書：這是你的榮譽

朝陽科技大學航空機械系四年級的張姓學生，上個月21日為閃避違規迴轉的BMW休旅車，卻撞上道路分隔島和電桿，送醫不治。家屬上午在台中市立殯儀館為他舉辦追思會。校方以他在校表現優異，甚至已錄取星宇航空工作，因此仍頒給他畢業證書、航空維修訓練中心結業書，星宇航空也授予錄取通知書。張父強忍悲痛代為領取， 並對著遺照說，「這是你的榮譽，也是我的榮耀」。

朝陽科大說，張姓學生就學期間學業成績優秀，英文是強項，曾是學校赴菲律賓海外英語培訓成員之一。他出意外前，星宇航空到朝陽科大招募新血，他已通過面試，準備畢業後就去任職，美好人生才正要開始。

朝陽科大、星宇航空均派員出席追思會，朝陽科大秘書長廖經芳代表校方頒發畢業證書，航空機械系主任王玉城也頒發朝陽科大附設航空維修訓練中心結業證書，星宇航空協理王志愷則頒發錄取通知書，都由張父代表接受。張父接過證書時說：「你畢業了，這是你的畢業證書，這是你的榮譽，也是我的榮耀，非常謝謝你」。