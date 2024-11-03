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詐騙800多萬元還不夠 台南女報警逮詐團50多歲車手

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南黃姓女子日前加入網路股票投資平台，聲稱穩賺不賠、日賺數千元，她不疑有他陸續投入800多萬元，直至她想提領收益，對方卻告知需再付保證金才能出金，驚覺可能被騙而報警。經與對方客服多次聯繫後，昨約定在南區公園取款時，警方當場逮捕50多歲郭姓車手。

台南市警六分局金華派出所指出，黃女日前神色慌張地走進派出所報案，稱在網路上接觸到一個投資平台，平台上教導其如何投資股票，而且聲稱穩賺不賠、日賺數千元。在高報酬的誘惑下，她陸續投入800多萬元。

當她想提領收益時，對方卻告訴她需要再付保證金才能出金。這時她才察覺到自己可能被騙，心急如焚地向警方尋求協助。

金華派出所受理黃女報案，並保持密切聯繫，細心協助她處理後續事宜，經過多次與對方客服聯繫，昨約定在南區公園取款，警方隨即到場部署警力，等待郭男現身取款後，上前表明身分將他逮捕到案。警詢後，依涉詐欺罪嫌將他移送法辦。

詐團成員與黃姓女子昨約定在南區公園取款，警方據報後，等待50多歲郭姓車手（右）現身取款後，上前表明身分將他逮捕到案。圖／讀者提供
詐團成員與黃姓女子昨約定在南區公園取款，警方據報後，等待50多歲郭姓車手（右）現身取款後，上前表明身分將他逮捕到案。圖／讀者提供
市警六分局金華派出所將郭男帶返所調查，警詢後，依涉詐欺罪嫌將他移送法辦。圖／讀者提供
市警六分局金華派出所將郭男帶返所調查，警詢後，依涉詐欺罪嫌將他移送法辦。圖／讀者提供

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