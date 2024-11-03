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颱風肆虐新北241校災損 侯友宜今勘災：市府總動員復原

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

康芮颱風夾帶強陣風、大雨，造成新北有241所學校災損，包括淹水、樹木傾倒、漏水、雨遮破損、磁磚掉落及校門受損等，另有28校停電今已全數復電。新北市長侯友宜今赴三峽區明德高中勘察，指示市府總動員復原，確保學生明日上課安全。

教育局說，新北市有241所學校通報災情，包括淹水、樹木傾倒、漏水、雨遮破損、磁磚掉落及校門受損等，其中以樹木倒塌占多數，且因強烈陣風造成28校停電，今已全數復電。而康芮颱風造成三峽區明德高中圍牆倒塌、體健館屋頂破損，新北市長侯友宜今赴現場勘察，指示全府總動員復原，確保學生明日上課安全。

明德高中校長陳棟遠說，這次颱風讓學校體健館屋頂鐵皮掀起、破洞，導致場館內淹水、戶外射箭場擋箭牆倒塌、校內多棵樹木傾倒，影響殘障坡道及地下車道使用動線，及宿舍內部樓層積水，第一時間已指派學校人員巡視，並優先清除影響學生通行及活動空間的障礙，並聯繫相關機具及施作廠商，盡快恢復校園環境。

新北教育局長張明文說，要求各校利用周末加強校園巡檢，確保明日師生返校安全。教育局將全力支援受災損學校修繕及復原作業、爭取中央經費及災害專案款項。

新北市長侯友宜今赴三峽區明德高中勘察，指示市府總動員復原，確保學生明日上課安全。圖／新北教育局提供
新北市長侯友宜今赴三峽區明德高中勘察，指示市府總動員復原，確保學生明日上課安全。圖／新北教育局提供

康芮颱風 教育局

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