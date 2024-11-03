快訊

看到座位就坐下？旅遊專家曝使用機場貴賓室絕不會做的5件事

密集甲動只為給賴清德看 綠委疲於奔命嘆「我在幹嘛」

不讓華郵替賀錦麗背書 貝佐斯背後政商考量

聽新聞
0:00 / 0:00

三重宮廟遶境爆推擠險釀全武行 警迅速隔開化解衝突

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市三重區一間宮廟昨天舉行遶境活動，當遶境隊伍行經仁愛街與秀江街口一處紅壇時，現場一組陣頭與主辦方因停留時間發生口角進而引發推擠。三重警見狀立即上前喝止並將雙方阻隔，所幸並未發生打架事故，遶境活動最後也平安順利結束。

據了解，三重港尾忠義堂昨天舉行45周年遶境活動，許多陣頭也在遶境路線上設置紅壇參與。三重警方為防遶境活動發生衝突，動員分局警力及保大霹靂小組警員到場戒備維持秩序。

當遶境隊伍行經仁愛路與秀江街口一處紅壇時，陣頭與遶境隊伍因神轎停留時間有不同意見，雙方進而發生口角衝突進而爆發推擠，場面一度十分火爆。在場維持秩序的警員立即上前制止並將雙方隔開，及時制止衝突發生，並未發生打架及人員受傷狀況，遶境活動也於昨晚順利結束。

三重警方與保大霹靂小組警員到場維安。記者黃子騰／翻攝
三重警方與保大霹靂小組警員到場維安。記者黃子騰／翻攝
遶境隊伍與陣頭發生推擠。圖／擷取自黑色豪門企業
遶境隊伍與陣頭發生推擠。圖／擷取自黑色豪門企業

三重 遶境 陣頭

延伸閱讀

嘉義東石三塊厝福德廟遶境 地方大佬齊聚抬轎場面熱鬧

苗栗聖財宮遶境疑未備涼水引轎班不滿 廟方人員挨打倒地

遶境返宮機車、貨車事故 騎士未載安全帽爆頭慘死、駕駛涉酒駕法辦

男疑未戴安全帽超車失控遭撞亡 貨車駕駛涉酒駕

相關新聞

只是口角爭執 徒手毆人頭部8下致死 檢方依殺人罪起訴

蔡姓和謝姓男子凌晨在基隆火車站南站發生爭執，蔡男用拳頭重擊謝男頭部8下，造成謝男顱骨骨折、顱內出血死亡。檢方認為蔡男雖是...

國一北上圓山段今凌晨賓士車追撞貨櫃車 駕駛困車內失生命跡象

國道一號北上車道圓山段，今天凌晨發生死亡車禍，賓士車追撞前方貨櫃車，整個車頭插進貨櫃車後方，駕駛受困車內，42歲駕駛緊急...

中和景新街市場驚傳車輛衝撞 疑暴衝失控撞進民宅

新北市中和區今天上午驚傳車輛衝撞民宅意外。1輛紅色轎車上午9時許行經景新街一處市場時，車輛疑似爆衝失控撞進一間民宅。警方...

新店深夜汽車撞傷79歲單車老婦肇逃　警追查肇事駕駛

新北市新店區中興路二段某社區前，昨天晚間10時許發生一起汽車撞倒單車肇事逃逸案件，造成高齡79歲的楊姓老婦全身多處擦挫傷...

颱風肆虐新北241校災損 侯友宜今勘災：市府總動員復原

康芮颱風夾帶強陣風、大雨，造成新北有241所學校災損，包括淹水、樹木傾倒、漏水、雨遮破損、磁磚掉落及校門受損等，另有28...

三重宮廟遶境爆推擠險釀全武行 警迅速隔開化解衝突

新北市三重區一間宮廟昨天舉行遶境活動，當遶境隊伍行經仁愛街與秀江街口一處紅壇時，現場一組陣頭與主辦方因停留時間發生口角進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。