三重宮廟遶境爆推擠險釀全武行 警迅速隔開化解衝突

新北市三重區一間宮廟昨天舉行遶境活動，當遶境隊伍行經仁愛街與秀江街口一處紅壇時，現場一組陣頭與主辦方因停留時間發生口角進而引發推擠。三重警見狀立即上前喝止並將雙方阻隔，所幸並未發生打架事故，遶境活動最後也平安順利結束。

據了解，三重港尾忠義堂昨天舉行45周年遶境活動，許多陣頭也在遶境路線上設置紅壇參與。三重警方為防遶境活動發生衝突，動員分局警力及保大霹靂小組警員到場戒備維持秩序。