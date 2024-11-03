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永和直行機車撞轉彎車 騎士噴飛重摔落地驚悚畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市23歲劉男昨晚10時許開車行經永和區環河西路欲左轉時，對向18歲楊姓騎士見狀煞車不及直接撞上，楊男噴飛越過劉男車輛後重摔落地，導致楊男全身多處擦挫傷送醫。雙方酒測值為0，警方初判劉男未禮讓直行車肇禍，確切車禍原因待查。

據了解，永和警方昨天晚間10時許接獲報案，在永和區環河西路二段217巷口發生車禍。警方趕抵現場發現開車的23歲劉姓男子，行經環河西路二段欲左轉217巷口時，對向車道18歲楊姓男子騎乘的機車剛好經過，見狀煞車不及直接撞上劉右前車頭。

巨大的撞擊力導致機車幾乎解體零件四散，騎士楊男撞擊後飛越劉男車輛重摔落地。救護人員到場發現楊男全身多處擦挫傷，立即將他送往永和耕莘醫院急救，所幸並無生命危險，開車的劉男則是肩膀挫傷並無大礙。

警方對雙方進行酒測發現均未喝酒，初步研判劉男疑因轉彎未禮讓直行車肇禍，確切肇責歸屬仍待警方調查釐清。永和分局呼籲，民眾變換車道時，應隨時注意周邊人、車狀況，以免發生事故。

楊姓騎士見狀煞車不及，撞上左轉的劉男轎車。記者黃子騰／翻攝
楊姓騎士見狀煞車不及，撞上左轉的劉男轎車。記者黃子騰／翻攝
楊姓騎士撞上劉男轎車後，整個人飛越重摔落地。記者黃子騰／翻攝
楊姓騎士撞上劉男轎車後，整個人飛越重摔落地。記者黃子騰／翻攝
楊男騎乘的機車撞上左轉的轎車，機車撞爛零件四散。記者黃子騰／翻攝
楊男騎乘的機車撞上左轉的轎車，機車撞爛零件四散。記者黃子騰／翻攝

永和 車道

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