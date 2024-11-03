永和直行機車撞轉彎車 騎士噴飛重摔落地驚悚畫面曝

新北市23歲劉男昨晚10時許開車行經永和區環河西路欲左轉時，對向18歲楊姓騎士見狀煞車不及直接撞上，楊男噴飛越過劉男車輛後重摔落地，導致楊男全身多處擦挫傷送醫。雙方酒測值為0，警方初判劉男未禮讓直行車肇禍，確切車禍原因待查。

據了解，永和警方昨天晚間10時許接獲報案，在永和區環河西路二段217巷口發生車禍。警方趕抵現場發現開車的23歲劉姓男子，行經環河西路二段欲左轉217巷口時，對向車道18歲楊姓男子騎乘的機車剛好經過，見狀煞車不及直接撞上劉右前車頭。

巨大的撞擊力導致機車幾乎解體零件四散，騎士楊男撞擊後飛越劉男車輛重摔落地。救護人員到場發現楊男全身多處擦挫傷，立即將他送往永和耕莘醫院急救，所幸並無生命危險，開車的劉男則是肩膀挫傷並無大礙。