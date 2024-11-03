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桃園移工情侶開心出遊 違規被攔意外曝光失聯雙雙被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區一對越南籍移工情侶昨上午趁著放假開車出遊，途中因轉彎沒打方向燈遭警方攔下，結果員警一查發現2人皆已被通報失聯，立即控制情侶檔，最後2人出遊不成，雙雙依規定移請收容。

昨下午5點25分許，桃園警分局小檜溪派出所員警巡邏時，在民光東路發現一輛小客車轉彎未使用方向燈，立即攔查勸導。

員警盤查時，請越南籍48歲男駕駛阿登出示證件，經查詢發現他被通報失聯1年多，為防止他駕車逃逸衝撞，先請他下車配合酒測，隨即將他控制，並喝令坐在副駕駛座的42歲越南籍女友阿葉不許動，經查詢也通報失聯半年，要求2人配合檢查並呼叫警力支援。

經了解，阿登因工作期滿即將回國，想繼續留在台灣工作所以失聯，阿葉則因對公司制度不滿而失聯，兩人認識後一同工作、生活，趁假日和朋友借車出遊，沒想到因為違規被員警攔查身分而曝光，全案依規定移請收容。

桃園市桃園區一對越南籍移工情侶昨上午開車出遊，因轉彎沒打方向燈遭攔下，員警一查發現2人皆已被通報失聯，立即控制情侶檔，依規定移請收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一對越南籍移工情侶昨上午開車出遊，因轉彎沒打方向燈遭攔下，員警一查發現2人皆已被通報失聯，立即控制情侶檔，依規定移請收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一對越南籍移工情侶昨上午開車出遊，因轉彎沒打方向燈遭攔下，員警一查發現2人皆已被通報失聯，立即控制情侶檔，依規定移請收容。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一對越南籍移工情侶昨上午開車出遊，因轉彎沒打方向燈遭攔下，員警一查發現2人皆已被通報失聯，立即控制情侶檔，依規定移請收容。記者周嘉茹／翻攝

失聯 桃園

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