桃園移工情侶開心出遊 違規被攔意外曝光失聯雙雙被逮

桃園市桃園區一對越南籍移工情侶昨上午趁著放假開車出遊，途中因轉彎沒打方向燈遭警方攔下，結果員警一查發現2人皆已被通報失聯，立即控制情侶檔，最後2人出遊不成，雙雙依規定移請收容。

昨下午5點25分許，桃園警分局小檜溪派出所員警巡邏時，在民光東路發現一輛小客車轉彎未使用方向燈，立即攔查勸導。

員警盤查時，請越南籍48歲男駕駛阿登出示證件，經查詢發現他被通報失聯1年多，為防止他駕車逃逸衝撞，先請他下車配合酒測，隨即將他控制，並喝令坐在副駕駛座的42歲越南籍女友阿葉不許動，經查詢也通報失聯半年，要求2人配合檢查並呼叫警力支援。