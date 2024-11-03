只是口角爭執 徒手毆人頭部8下致死 檢方依殺人罪起訴

蔡姓和謝姓男子凌晨在基隆火車站南站發生爭執，蔡男用拳頭重擊謝男頭部8下，造成謝男顱骨骨折、顱內出血死亡。檢方認為蔡男雖是徒手，但攻擊要害致死，有「殺人不確定故意」，依殺人罪嫌起訴蔡男。

基隆地檢署起訴指出，蔡男和謝男都是常在基隆火車站南站一帶活動的街友，今年7月6日凌晨3時許，兩人在南站2樓廣場電梯口旁，因故發生口角，進而起了衝肢體突。

檢方認為蔡男明知頭部是人體要害，若遭重擊，極易造成他人生命及身體嚴重危害甚至死亡，仍以右拳連續毆打謝男頭部8下，導致謝男顱骨骨折併顱內出血等傷害。

現場目睹衝突的陳男打「110」報案，員警趕赴現場，並通報消防局派遣救護車到場，將謝男送往衛生福利部基隆醫院急診，但因傷勢過重，醫師當天中午宣告不治。