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只是口角爭執 徒手毆人頭部8下致死 檢方依殺人罪起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蔡姓和謝姓男子凌晨在基隆火車站南站發生爭執，蔡男用拳頭重擊謝男頭部8下，造成謝男顱骨骨折、顱內出血死亡。檢方認為蔡男雖是徒手，但攻擊要害致死，有「殺人不確定故意」，依殺人罪嫌起訴蔡男。

基隆地檢署起訴指出，蔡男和謝男都是常在基隆火車站南站一帶活動的街友，今年7月6日凌晨3時許，兩人在南站2樓廣場電梯口旁，因故發生口角，進而起了衝肢體突。

檢方認為蔡男明知頭部是人體要害，若遭重擊，極易造成他人生命及身體嚴重危害甚至死亡，仍以右拳連續毆打謝男頭部8下，導致謝男顱骨骨折併顱內出血等傷害。

現場目睹衝突的陳男打「110」報案，員警趕赴現場，並通報消防局派遣救護車到場，將謝男送往衛生福利部基隆醫院急診，但因傷勢過重，醫師當天中午宣告不治。

檢察官偵訊後，認定蔡男有殺人不確定故意，也就是明知攻擊謝男頭部可能致死，仍出手攻擊，依犯刑法第271條第1項殺人罪嫌起訴蔡男。本案情節屬國民法官法規定故意犯罪因而發生死亡結果案件，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴，全案連同犯案後被羈押至今的蔡男，將在4日移審基隆地方法院。

蔡男和謝男在基隆火車站南站起衝突，蔡男用拳頭重擊謝頭部8下，造成謝男顱骨骨折、顱內出血死亡，檢方偵訊後，依殺人罪嫌起訴蔡男。報系資料照片
蔡男和謝男在基隆火車站南站起衝突，蔡男用拳頭重擊謝頭部8下，造成謝男顱骨骨折、顱內出血死亡，檢方偵訊後，依殺人罪嫌起訴蔡男。報系資料照片
蔡姓男子用拳頭重擊謝姓男子頭部8下，造成謝男顱骨骨折、顱內出血死亡，檢方偵訊後，依殺人罪嫌起訴蔡男。聯合報系資料照片
蔡姓男子用拳頭重擊謝姓男子頭部8下，造成謝男顱骨骨折、顱內出血死亡，檢方偵訊後，依殺人罪嫌起訴蔡男。聯合報系資料照片

基隆 殺人 火車站

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