50歲婦人開車突昏迷驟停路中 台南警輪番CPR搶回一命

台南50歲林姓婦人昨下午1時許駕駛轎車載著8歲的兒子，經中西區海安路時，不明原因突然昏迷驟停在路中，剛好市警二分局巡官黃聖智等3名員警在附近執行廟會安維，上前查看有異，趕緊將她抬下車，輪流施予心肺復甦術，經搶救後恢復呼吸心跳，目前在醫院加護病房治療觀察。

二分局巡官黃聖智、巡佐黃三倚及警員陳怡樺等3人，原執行廟會進香遶境活動安全維護勤務，行經海安路2段時，發現一輛白色轎車驟停於路中，上前查看發現女駕駛表情痛苦，示意她開啟車門，但她開始陷入昏迷狀況，對於員警示意均無回應。

當下黃聖智發現後座還有1名年約8歲男童，示意男童開啟車門後，拍打呼喊林婦但無反應，立即將她抬出駕駛座後，由陳怡樺率先執行CPR，同時黃聖智通報勤務指揮中心轉報119派遣救護車，黃三倚則在後方警戒指揮交通。黃聖智、陳怡樺兩警輪流對林婦實施CPR，直至119救護車到達現場處置，由救護車送醫急救。

隨後，員警將車上男童帶至附近診所休息，同時將自小客車移置路旁，並聯絡林婦丈夫到場，所幸林婦搶救後，順利恢復呼吸心跳，惟尚未清醒，仍在醫院加護病房治療觀察。家屬對員警的即刻救援再三致謝。