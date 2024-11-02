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影／砂石車擦撞右側同向轎車…淤泥整團噴出 附贈半車泥漿烤漆
桃園藝文特區路口今天中午發生砂石車，意外擦撞同向右側疾駛的黑色轎車，導致轎車失控位移半個車道停下，大車駕駛緊急剎車，反讓後方車斗淤泥大量滲漏飛濺，不僅路口堆滿厚重淤泥，轎車左半車也無法倖免，仿佛成了泥漿烤漆，肇事責任待釐清。
桃園警分局交通中隊長沈見霖說，這起事故發生在今天中午12點46分，李姓男子駕駛搭載淤泥的砂石車，行駛於桃園區中正路左側車道往北方向，右側則不時有轎車飛快超越。
當李男由南往北方向直行中正路於南平路口，砂石車右側與同方向黑色轎車左後側車身擦撞，李男當下緊急煞車查看，卻導致後方載送的淤泥，整團整塊地噴出車斗掉落路面，嚴重影響行車安全，所幸並無人受傷。
警方據報立刻封路，疏導車流並通知施工單位、環保處清潔隊等均迅速派員，以小山貓挖起地上成堆的淤泥，再以水車清掃，整個路段2小時後恢復原狀，至於砂石車與轎車的事故，仍待調查。
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