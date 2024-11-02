她開車「轉彎失控撞護欄」墜10公尺山谷 車全毀4人奇蹟生還

嘉義縣番路鄉今下午傳出車輛墜谷意外，36歲李姓女子開車載3名親友，下山疑轉彎不慎，失控撞上對向護欄，連人帶車掉下10公尺深山谷，車輛全毀、4人受傷受困，警消趕往架設繩索救援，晚上7點多脫困，送醫後無大礙，詳細事故原因仍待調查釐清。

嘉義縣消防局表示，今天下午4點多獲報，番路鄉台18線往公田路附近有輛轎車不慎掉下山谷，車上共有2男、2女傷患待救，立即出動人車架設繩索救援，所幸4人意識清楚、肢體受傷，給予相關救護處置，分別送往聖馬爾定及嘉基醫院救治。

警方表示，36歲李姓女子今天駕駛轎車載3名親友，共2男1女，沿番路鄉嘉130線東往西方向下山，疑似轉彎不慎失控撞上對向車道護欄，連人帶車跌落10公尺深山谷，4人受傷受困，警消人員到場協助救援後，成功協助4人脫困。