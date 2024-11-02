市議會播映紀錄片「國有器官」收死亡威脅 警加強維安防炸彈客

紀錄片「國有器官」涉及中共迫害法輪功學員活摘器官犯行，10月在台上映屢遭恐怖恫嚇，高雄市議會出借場地也遭死亡威脅，今開放200位民眾觀賞，不可攜帶背包入場，警方不敢大意，部署警力在市議會門口及放映會場加強維安，氣氛頗為緊張。

紀錄片「國有器官」10月起在台灣各影城放映屢收電子郵件恐嚇放置爆裂物、射殺等威脅，要求取消播映，電影院基於安全考量不得不停止播放。

高雄市議會認為台灣是民主國家，言論自由、揭露真相不應被打壓，包括跨黨派議員張博洋、簡煥宗、陳慧文、邱俊憲、李雅慧、陳麗娜、蔡金晏、黃彥毓等奔走，向片商借出影片播映，名額限200人，須提前報名並採實名制。

今天下午2時開放入場，警方在大門口戒備維安，便衣警察戴上密錄器蒐證，播映場地也有警察「陪同觀看」全程錄影，氣氛嚴肅緊張，高雄市警察局長林炎田也到場關心。

「國有器官」從2名法輪功學員神秘失蹤揭開序幕，家人透過找人過程抽絲剝繭，發現失蹤法輪功學員成為中共活摘器官「材料」，紀錄片除中國前軍醫鄭治現身證稱目睹活摘器官，還有參與活摘的護理人員安妮獻聲證詞，以及法輪功長年調查數據，顯示中共活摘器官存在。

民進黨市議員李雅慧表示，軍醫顫抖聲音描述活摘器官，令她印象深刻，想到市議會一宣布播映消息，第一時間馬上收到死亡威脅，更加堅定揭露中共暴行真相的動力，將不排除加場放映。

基進黨議員張博洋認為，以恐嚇手法來讓台灣人不敢看，反讓更多人討論活摘器官，他相信這部片不僅讓台灣人民加深對中共認識，更應該捍衛台灣得來不易民主自由，恐嚇造成了反效果，他並呼籲中共即刻停止迫害法輪功。

國民黨議員陳麗娜表示，這部片收到電子郵件恐嚇在台灣引起很大討論，值得台灣人觀看這部最接近事實真相的紀錄片，過去許多人對中共活摘器官存疑，但中共無法解釋移植案例倍增，遠超過死囚人數，這是鐵錚錚的事實，也是很嚴肅的問題，不能任意侵害身體自主權。