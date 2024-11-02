北市小黃違規左轉釀1死 行車記錄器影像曝光…運將納悶「她怎麼撞我？」

22歲徐姓女子今天早上9點多，騎車行經松山區敦化北路，由於對向計程車未依箭頭綠燈號誌，逕自從內側車道左轉長春路，綠燈直行的徐女反應不及攔腰撞上，人車拋飛，當場沒有生命跡象，送醫一小時不治身亡。

事發行車記錄器影像曝光，只見計程車駕駛65歲王姓男子沒在看標誌，綠燈緩速逕自左轉，當時還在跟車上乘客聊天說「沒有啦...就重點我喜歡那種...」話沒說完，劇烈撞擊聲讓駕駛下意識說出「哎唷」，接著納悶反問「她怎麼撞我啦？不是啊，她怎麼撞我啦」。

松山警方指出，計程車駕駛65歲王姓男子違規左轉，當時車上載有兩名客人，雖然車上無人受傷，但機車騎士身亡，警詢後依過失致死罪嫌，把王男移送台北地檢署偵辦。

據了解，王男沒有相關重大刑案紀錄，警詢時供稱「我也不知道為什麼會這樣」，言下之意，意即不知道要左轉燈亮才能左轉。