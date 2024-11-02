獨／高雄外海2頭鯨魚遭魚網困住掙扎 漁民急向海巡求援

高雄「熊麻吉」娛樂漁船的船長鄭順心今天下午5點20分在距離蚵子寮不到2海浬處，發現2頭疑似瓜頭鯨的鯨魚，以頭部朝上的姿勢，受困在網具上，兩頭鯨魚在水中載浮載沉，奮力把頭部露出海面呼吸空氣，狀況相當危急。鄭順心立刻通報海巡求救，並在停留在現場守護鯨魚。據了解，海巡署船艦目前已經抵達現場，將展開救援。

鄭順心說，今天下午作業完畢，準備駕駛「熊麻吉」回到西子灣停泊，不料行經柴山與蚵子寮海域，發現前方有2頭疑似瓜頭鯨的鯨魚，身體受困在漁民布放在近海的流刺網，每隔數秒鐘就以頭部朝上的姿勢，把頭部探出海面呼吸空氣。