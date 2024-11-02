快訊

松鼠哭了！他掀引擎蓋「私藏金庫意外曝光」 修車廠花3小時搬空傻眼

蕭美琴花蓮勘災 卓溪土石流災民突衝出哭喊「請副總統幫忙」

把握明天東北季風減弱 下周一起全台降溫、降雨熱區曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄外海2頭鯨魚遭魚網困住掙扎 漁民急向海巡求援

聯合報／ 記者宋原彰王勇超／高雄即時報導

高雄「熊麻吉」娛樂漁船的船長鄭順心今天下午5點20分在距離蚵子寮不到2海浬處，發現2頭疑似瓜頭鯨的鯨魚，以頭部朝上的姿勢，受困在網具上，兩頭鯨魚在水中載浮載沉，奮力把頭部露出海面呼吸空氣，狀況相當危急。鄭順心立刻通報海巡求救，並在停留在現場守護鯨魚。據了解，海巡署船艦目前已經抵達現場，將展開救援。

鄭順心說，今天下午作業完畢，準備駕駛「熊麻吉」回到西子灣停泊，不料行經柴山與蚵子寮海域，發現前方有2頭疑似瓜頭鯨的鯨魚，身體受困在漁民布放在近海的流刺網，每隔數秒鐘就以頭部朝上的姿勢，把頭部探出海面呼吸空氣。

鄭順心表示，他發現鯨魚卡在網子，立刻通報海巡署前來救援，至今天傍晚6時許，2頭鯨魚的體力疑似愈來愈衰弱，愈來愈久才能探頭出海呼吸，狀況令人憂心。

高雄「熊麻吉」娛樂漁船的船長鄭順心今天下午5點20分在距離蚵子寮不到2海浬處，發現2頭疑似瓜頭鯨的鯨魚，以頭部朝上的姿勢，受困在網具上。圖／熊麻吉娛樂漁船鄭順心提供
高雄「熊麻吉」娛樂漁船的船長鄭順心今天下午5點20分在距離蚵子寮不到2海浬處，發現2頭疑似瓜頭鯨的鯨魚，以頭部朝上的姿勢，受困在網具上。圖／熊麻吉娛樂漁船鄭順心提供
高雄「熊麻吉」娛樂漁船的船長鄭順心今天下午5點20分在距離蚵子寮不到2海浬處，發現2頭疑似瓜頭鯨的鯨魚，以頭部朝上的姿勢，受困在網具上。圖／熊麻吉娛樂漁船鄭順心提供
高雄「熊麻吉」娛樂漁船的船長鄭順心今天下午5點20分在距離蚵子寮不到2海浬處，發現2頭疑似瓜頭鯨的鯨魚，以頭部朝上的姿勢，受困在網具上。圖／熊麻吉娛樂漁船鄭順心提供

流刺網 海巡署 鯨魚

延伸閱讀

高雄酒駕女「進自家車道」遇警酒測 親友怒轟執法不當

高雄機車騎士跌溝渠溺斃 父母認護欄有缺口提國賠卻這原因敗訴

高雄百年鐵道復駛！哈瑪星號啟航 陳其邁邀搭時空列車

不只有國軍缺人 海巡軍警人力缺口6年來擴大15倍

相關新聞

再兩天生日…22歲女騎車撞違規左轉計程車身亡 父哀痛：失去摯愛就知什麼是痛

22歲徐姓女子今天早上9點多，騎車行經松山區敦化北路，綠燈行駛到一半，對向計程車因未依箭頭綠燈號誌左轉，徐女騎車攔腰撞上...

北市小黃違規左轉釀1死 行車記錄器影像曝光…運將納悶「她怎麼撞我？」

22歲徐姓女子今天早上9點多，騎車行經松山區敦化北路，由於對向計程車未依箭頭綠燈號誌，逕自從內側車道左轉長春路，綠燈直行...

獨／高雄外海2頭鯨魚遭魚網困住掙扎 漁民急向海巡求援

高雄「熊麻吉」娛樂漁船的船長鄭順心今天下午5點20分在距離蚵子寮不到2海浬處，發現2頭疑似瓜頭鯨的鯨魚，以頭部朝上的姿勢...

醫師宜蘭賞鯨離奇落海罹難 運安會調查報告出爐

花蓮慈濟醫院古姓醫師今年4月到宜蘭參加研討會後，搭船出海賞鯨，不料卻離奇失蹤，7日後才在東澳外海尋獲遺體。國家運輸安全調...

市議會播映紀錄片「國有器官」收死亡威脅 警加強維安防炸彈客

紀錄片「國有器官」涉及中共迫害法輪功學員活摘器官犯行，10月在台上映屢遭恐怖恫嚇，高雄市議會出借場地也遭死亡威脅，今開放...

工程圍籬惹禍！台66高架化工程接平面路口3個月19件車禍

為施作台66線高架化工程，交通部公路局自今年7月封閉6.5至9.1公里路段，用路人須改道至平面側車道，不過因封閉圍籬造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。