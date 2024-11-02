再兩天生日…22歲女騎車撞違規左轉計程車身亡 父哀痛：失去摯愛就知什麼是痛

22歲徐姓女子今天早上9點多，騎車行經松山區敦化北路，綠燈行駛到一半，對向計程車因未依箭頭綠燈號誌左轉，徐女騎車攔腰撞上，人車拋飛，當場沒有生命跡象，緊急送醫一小時不治身亡。

警方事後確認，計程車駕駛65歲王姓男子違規左轉，當時車上載有兩名客人，雖然車上無人受傷，但釀機車騎士身亡，警詢後依過失致死罪嫌，把王男移送台北地檢署偵辦。

死者父親今天下午在松山分局民有派出所外接受媒體訪問，稱接到警方通知才知道女兒發生車禍，在急診室急救，「不知道一個好好的人去上班，剛剛卻在醫院的急診室地下一樓看到屍體」。

他說，大家都有開車，既然前方有機車、行人就要禮讓一下，事發路口要有左轉燈才可以左轉，為什麼直行燈亮你就給我左轉，「我也不知道怎麼講」。

他說，女兒是宜蘭人，高中畢業後來台北賺錢，在內湖某寵物旅館上班，平常騎機車代步，在中和租房子，當時是下班正要返家，哀痛稱，「一個女生在外面很不容易，為什麼才幾歲而已，過兩天就是她的生日，就這樣子沒了，心情沒辦法去形容，當你失去摯愛，你就會知道什麼是痛」。