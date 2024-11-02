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高雄紅牌重機高速撞轉彎車「解體爆火花」 騎士當場身亡畫面曝
余姓男子昨晚7時許騎紅牌重機行經高雄市鳥松區中正路，適陳姓男子駕車搭載許姓女友人左轉中正路400巷路口，余來不及反應，高速撞上陳座車，重機解體爆出火花，余噴飛倒地當場死亡，詳細肇責待警方釐清。
仁武警分局調查，20歲的余姓男子昨晚7時許，騎車沿仁武區中正路快車道南向北直行，適56歲的陳姓男子駕車搭載50歲的許姓女友人，沿中正路內側快車道（北向南）行駛欲左轉中正路400巷口時，余男來不及反應，當場撞上陳男座車。
余男當下噴飛，重機解體冒出火花，余倒地後因頭部受創，當場無呼吸心跳；陳男和許女頭、身體擦挫傷。
警消趕抵現場，救護員發現余男已死亡，陳、許二人被送醫治療，幸無大礙；警方事後對陳施以酒測，無酒駕行為；初判肇事原因為陳男轎車轉彎未禮讓直行的余男重機，余行經路口也未減速，詳細肇責由交通大隊釐清；警詢後，依過失致死罪嫌將陳移送偵辦。
檢警今對余男遺體相驗，死因為頭部重創致死，至於是否余是否有酒駕行為，將採檢體送驗；余男家屬今到事發現場招魂，神情哀戚，不願多說。
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