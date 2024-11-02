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扯！冒充牙醫在新北、桃園連開3分店長達14年 遭檢舉稽查才曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

張姓男子既非齒模師，也未領有醫師或牙醫師執照，自2010年間先後在新北市新莊區、桃園市龜山區等3處為民眾裝假牙，桃市衛生局據報稽查，赫然發現張男無相關證照，桃園地檢署偵結，將張男及協助接待客人、報價的周女均依違反醫師法起訴。

起訴指出，新北市張姓男子自身未領有「牙體技術師」或「義齒技術師」相關證照，無法從事齒模技術相關工作，同時未領有醫師或牙醫師執照，不具醫師資格，卻自14年前起，在新北市新莊區住處陸續開設牙科診所天祥店、安泰店及桃園市龜山區萬壽店，為患者評估牙齒狀況，打麻醉、咬印齒模、裝置假牙及修磨假牙等醫療行為，也依醫療項目收取不同費用。

周姓女子明知張男並非齒模師，也未領有醫師或牙醫師執照，不得擅自執行醫療業務，仍於2022年間起至今年4月22日止，協助張男接待客人、報價，並聯繫張前往哪家分店為患者看診。

直到桃園市衛生局接獲民眾檢舉有醫療或裝置假牙糾紛，前往張男桃園龜山的萬壽店稽查，發現他根本就是無照密醫展開調查，龜山警方則於今年4月間分別前往萬壽及天祥店搜索，查扣印模工具組、印模粉、牙體技術器械、假牙研磨機、鑽頭、牙科鑷等工具，以及帳冊、隨身碟等證物。

檢方偵查，發現張男從2010年起至今年4月22日、周女則自2022年迄查獲為止，2人在3家分店進行多次醫療行為，於密集期間內持續醫療業務，具反覆實施性質，為共同正犯，認為張男、周女所為觸犯醫師法28條前段的非法執行醫療業務等罪嫌。

張姓男子無照卻開3家牙科診所，桃園地檢署偵結，將他與負責接待客人、報價的周女均依違反醫師法起訴，圖為示意圖。記者曾原信／攝影
張姓男子無照卻開3家牙科診所，桃園地檢署偵結，將他與負責接待客人、報價的周女均依違反醫師法起訴，圖為示意圖。記者曾原信／攝影

桃園地檢署 牙醫

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