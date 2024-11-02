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影／颱風夜台南手搖飲店遭竊 店家懸賞尋獲竊賊免費喝10年
台南中西區民族路3段一家手搖飲店，昨天開店時發現遭人入侵，歹徒前天凌晨破壞櫥窗，偷走收銀櫃內現金2萬元，店家報警處理外，公告如能協尋捕獲竊賊者，單茶可免費喝10年，還附贈手打檸檬茶200杯等飲料，引發討論。警方表示，已掌握嫌犯身分並積極追緝中。
據店家監視器畫面，該名男子於10月31日凌晨4時20分，於康芮颱風來襲下，頭戴帽子、眼鏡及口罩，身著T恤、長褲及休閒鞋，肩背包包，甚至帶上手套，徒步走到該家連鎖手搖飲店，破壞櫃台櫥窗，手伸入店內收銀櫃內偷走現金2萬元後逃逸。
店家昨開店後發現，立即報警，並在臉書官網上張貼公告，如能協尋捕獲可獲得以下獎勵，包括手打檸檬茶200杯、任選調酒100杯、客製化VIP環保杯+單茶10年免費喝。懸賞公告一po出來，引發討論。
台南市警二分局長樂派出所所長施明昌說，昨天上午民族路飲料店老闆至該所報案，稱當天上午10時許，在開店時發現店內抽屜內2萬元遭人竊取，便調閱店內監視器發現有1名男子，於31日清晨4時許徒步至飲料店內行竊。該所受理報案後，已掌握犯嫌身分，並積極追緝中。
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