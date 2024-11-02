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苗栗頭屋鄉騎樓機車起火延燒2樓冷氣機 1婦受困遭濃煙嗆傷
苗栗縣頭屋鄉象山路一間透天厝，今天上午9點發生火災，消防隊據報派遣人車前往灌救，發現是騎樓機車不明原因起火，火舌延燒上方冷氣機，竄出大量濃煙，一名老婦人受困屋內無法逃出，經消防員引導她上頂樓避難，於火勢撲滅後，將受有輕微嗆傷的老婦人預防性送醫治療。
消防局指出，搶救人車到達現場，發現火場為3層樓透天厝，門口騎樓內1輛機車已全面燃燒，火勢猛烈延燒到2樓外牆的冷氣室外機，屋內72歲羅姓老婦因火勢無法逃出受困，遂引導她上頂樓避難，同時布水線射水灌救，火勢約30分鐘撲滅，消防人員也入內將羅婦救出。
順利從火場脫困的羅婦意識清楚，受有輕微嗆傷，隨後救護人員將她預防性送醫治療，至於機車起火原因還有待火調人員鑑定釐清。
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