苗栗頭屋鄉騎樓機車起火延燒2樓冷氣機 1婦受困遭濃煙嗆傷

苗栗縣頭屋鄉象山路一間透天厝，今天上午9點發生火災，消防隊據報派遣人車前往灌救，發現是騎樓機車不明原因起火，火舌延燒上方冷氣機，竄出大量濃煙，一名老婦人受困屋內無法逃出，經消防員引導她上頂樓避難，於火勢撲滅後，將受有輕微嗆傷的老婦人預防性送醫治療。

消防局指出，搶救人車到達現場，發現火場為3層樓透天厝，門口騎樓內1輛機車已全面燃燒，火勢猛烈延燒到2樓外牆的冷氣室外機，屋內72歲羅姓老婦因火勢無法逃出受困，遂引導她上頂樓避難，同時布水線射水灌救，火勢約30分鐘撲滅，消防人員也入內將羅婦救出。