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影／台中太平1烤漆工廠存甲苯起大火 滾滾濃煙嚇壞人
台中市太平區1家烤漆加工工廠今天近中午發生火警，火勢迅速且冒出陣陣濃煙 ，連遠在74中彰快、市區都看得到，嚇壞路人。今天工廠沒無營業，火勢在中午撲滅，無人員傷亡，經調查，無人為縱火，起火原因由消防隊釐清中。
台中市消防局在今天上午11時37分獲報，太平這家烤漆加工工廠及倉庫（含石化工業設備設施） 傳火警，派遣第三大隊、轄區太平分隊等7個單位，出動各式消防車共15車，消防人員31人，由第三大隊組員何松財擔任現場指揮。
消防員到場發現，現場為1層樓鐵皮結構建物起火燃燒，用途為烤漆工廠，內部存放有甲苯等物質，火勢在12時27分撲滅，燃燒面積共約100平方公尺，現場無人員傷亡，起火原因由火調人員調查中。
據了解，烤漆加工工廠林姓負責人接獲隔壁工廠通知，才知工廠起火，廠內因放置大量油漆桶及包裝材料，火勢迅速蔓延，今天工廠沒無營業。
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