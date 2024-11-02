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影／桃園埔心牧場虐待動物！獸醫踩兔子、敲打 掙扎畫面曝
有民眾於網路上上傳桃園市楊梅區埔心牧場內一段影片，只見1名獸醫師要替兔子剪指甲時，不僅動作粗魯，更有踩及打的動作出現，讓人看了相當不忍。埔心牧場回應，該獸醫坦承自己行為，目前已自請離職，對於此事感到遺憾。
桃園市動物保護處表示，今天接獲通報後，已經派員前往了解訪談，依據實際情況，該開罰就會開罰，從影片可以發現，應該是內部人檢舉的，詳細情況將待調查釐清後處置。
桃園市楊梅區埔心牧場內有多種大小動物，是親子旅遊好去處，不過今網路上流傳一段影片，只見一名穿著藍色上衣男子，從籠子中抓出兔子後，先將牠放置地方並用腳踩著，不過兔子仍不停掙扎，他便利用工具朝兔子頭上敲，畫面慘不忍睹。
民眾也於PO文寫下，獸醫替兔子剪指甲過程粗暴，甚至將兔子打傷、骨折及流血等，牧場經理疑似包庇，要求大家抵制。
埔心牧場今受訪回應，今上午於網路上看到影片才得知此事，目前正在徹查整起事件，上午有約談該名今年初才至牧場工作的獸醫，獸醫坦承自己有影片中的行為，對於不恰當舉動感到抱歉，已自請離職。
埔心牧場說，目前其他保育員有在照顧及觀察兔子的狀況，目前狀況都還好。
牧場稍早已發聲明寫下，埔心牧場深表遺憾。愛護動物責無旁貸，內部已在第一時間展開調查，並對相關人員予以最嚴厲處分。秉持愛護動物的初心，牧場將進一步加強專業動物照護的教育訓練，確保動物的權利獲得應有的保障。
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