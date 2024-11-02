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影／竹縣新埔遠東紡織廠起火 濃煙空汙恐飄竹市東區...保持監測中
新竹縣新埔鎮遠東新世紀化纖總廠今天上午10時許傳出火警，陣陣濃煙從廠區竄出。新竹市政府提醒，因風向為東北風，推估新竹市東區也將受空汙影響，請民眾緊閉門窗。環保局監測，中午12點前尚為「良好」。
新竹市政府表示，今天上午10時許接獲新竹縣通報新埔鎮工廠火災，現場火勢較大，消防人員持續滅火中。依中央氣象局鄰近氣象站顯示，風向為東北風，推估影響範圍為新竹市東區。
新竹市環保局表示，目前已派員監測下風處空氣品質中，建議受影響範圍區域民眾請緊閉門窗，待在室內避免出門，若需外出時注意自身健康防護措施，如佩戴口罩等。
新竹市環保局表示，民眾也可上新竹市空氣品質即時監測網（https://hsinchuiot.ezweb.ib.com.tw/）查詢詳情。
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