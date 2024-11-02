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浪還太大...野柳陸籍擱淺輪仍無法抽油 航港局說話了

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影／今浪大...野柳陸籍擱淺輪無法抽油 航港局：待再穩定些

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」在野柳岸際礁石擱淺，船上290油料有外漏汙染海洋威脅，昨天風浪大無法執行抽油，今天上午抽油船再度靠近已就定位，但仍浪高2米，仍無法完成繫纜抽油，還在努力中。航港局表示，只要海象再穩定些就可接管，預計2到3天可抽完。

「海歷15號」抽油平台船及「詠順1號」油駁船，今天上午在野柳擱淺岸際現場，執行抽油整備作業，目前浪高約2米，船體搖晃仍大，上午仍無法完成繫纜、抽油。

航港局北航中心主任何文智說，上午抽油船仍無法對貨輪完成繫纜作業，目前還在努力，只要海象再穩定一些，即可接管開始抽油，如果開始抽油，依進度約在2到3天內就抽完，但仍要視現場海象調整。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪，今天上午再前往現場了解及協助，他表示，目前相關整備工作、機具等都已就緒，但抽油有難度，要在確認安全的情況下執行，審慎作業。接下來的天氣都很穩定，待風浪持穩後即可執行抽油，目前評估油料是不會外溢出來。

今天上午抽油船再度靠近已就定位，但仍浪高2米，仍無法完成繫纜抽油，還在努力中。圖／讀者提供
今天上午抽油船再度靠近已就定位，但仍浪高2米，仍無法完成繫纜抽油，還在努力中。圖／讀者提供
今天上午抽油船再度靠近已就定位，但仍浪高2米，仍無法完成繫纜抽油，還在努力中。圖／讀者提供
今天上午抽油船再度靠近已就定位，但仍浪高2米，仍無法完成繫纜抽油，還在努力中。圖／讀者提供
今天上午抽油船再度靠近已就定位，但仍浪高2米，仍無法完成繫纜抽油，還在努力中。圖／讀者提供
今天上午抽油船再度靠近已就定位，但仍浪高2米，仍無法完成繫纜抽油，還在努力中。圖／讀者提供
今天上午抽油船再度靠近已就定位，但仍浪高2米，仍無法完成繫纜抽油，還在努力中。圖／讀者提供
今天上午抽油船再度靠近已就定位，但仍浪高2米，仍無法完成繫纜抽油，還在努力中。圖／讀者提供
今天上午抽油船再度靠近已就定位，但仍浪高2米，仍無法完成繫纜抽油，還在努力中。圖／讀者提供
今天上午抽油船再度靠近已就定位，但仍浪高2米，仍無法完成繫纜抽油，還在努力中。圖／讀者提供

海象 航港局 野柳

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