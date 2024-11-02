影／影片曝光！豐富野外求生技巧 南投仁愛鄉4獵人受困4天後無恙
南投縣仁愛鄉4名獵人10月30日到濁水溪上游打獵，因康芮颱風來襲溪水暴漲受困，今天上午由空勤直升機救出。空勤直升機搜救畫面曝光，4人獲救身體健康行動俐落，他們山林生活經驗豐富，知道如何躲避風雨、確保食物、飲水，並避免失溫，同時沿著溪畔行走，大幅增加獲救機會。
南投縣議員林庭秝10月31日接到家屬求援，便協助救援，並關心搜救進度，得知4名族人成功獲救相當開心。她說，4人搭空勤直升機從奧萬大森林遊樂區降落，因為並無大礙，隨即返家和家人團聚，也相當感謝消防人員、空勤直升機和各界的搜救。
4人身體健康，不過這幾天冒著風雨在山區生活有些疲憊，和家人擁抱慶祝後，便趕緊休息補眠，恢復體力。林庭秝說，4名族人過去和部落長輩上山打獵，野外求生技巧豐富，這4天時間雖然遭遇風雨以及溪水暴漲受困，但4人憑藉經驗，尋找可遮風避雨處休息，確保身體健康，並耐心等待天氣穩定再下山，終於順利脫困獲救。
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