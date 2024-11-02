影／影片曝光！豐富野外求生技巧 南投仁愛鄉4獵人受困4天後無恙

南投縣仁愛鄉4名獵人10月30日到濁水溪上游打獵，因康芮颱風來襲溪水暴漲受困，今天上午由空勤直升機救出。空勤直升機搜救畫面曝光，4人獲救身體健康行動俐落，他們山林生活經驗豐富，知道如何躲避風雨、確保食物、飲水，並避免失溫，同時沿著溪畔行走，大幅增加獲救機會。

南投縣議員林庭秝10月31日接到家屬求援，便協助救援，並關心搜救進度，得知4名族人成功獲救相當開心。她說，4人搭空勤直升機從奧萬大森林遊樂區降落，因為並無大礙，隨即返家和家人團聚，也相當感謝消防人員、空勤直升機和各界的搜救。