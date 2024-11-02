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影／新竹遠東紡織廠突起火 濃煙順風飄向竹北「快關窗」

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浪還太大...野柳陸籍擱淺輪仍無法抽油 航港局說話了

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影／新竹遠東紡織廠突起火 濃煙順風飄南向竹北「快關窗」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

位於新竹縣新埔鎮的遠東新世紀化纖總廠今天上午10時許傳出火警，陣陣濃煙突然從北廠區竄出，新竹縣消防局獲報已立即趕往現場救援，不過因廠區存放化學原料，目前仍在釐清起火位置及是否有火勢擴大危險，但濃煙已引起周邊居民恐慌，紛紛關窗就怕煙霧灌進家中。

新竹縣消防局表示，工廠在上午10點9分通報火警事故，目前各消防分隊都已派遣救災車及消防人力前往救援，目前暫未傳出人員傷亡。

當地居民指出，紡織廠發生火警後，白煙夾雜黑煙不停向上竄，不過因為今天風勢是吹東北風，因此濃煙並沒有撲向鄰近的新埔市區，反而全往南邊的竹北市區飄去，縣道118線文山路更是被煙霧覆蓋，能見度十分差。

竹北市民代表游雅婷則呼籲竹北居民盡快關上門窗，因仍不清楚是否為化學物品起火，擔心會對人體造成傷害。

遠東新世紀新埔化纖總廠傳出火警，北廠區竄出陣陣黑煙。圖／翻攝自竹北大小事
遠東新世紀新埔化纖總廠傳出火警，北廠區竄出陣陣黑煙。圖／翻攝自竹北大小事
遠東新世紀新埔化纖總廠傳出火警，北廠區竄出陣陣黑煙。圖／翻攝自竹北大小事
遠東新世紀新埔化纖總廠傳出火警，北廠區竄出陣陣黑煙。圖／翻攝自竹北大小事

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