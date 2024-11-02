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影／淡水火爆大叔騎車故意衝撞打架 對警怒嗆「恁爸」不爽

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水昨天有2名機車騎士因行車糾紛打架，警方獲報到場，51歲大叔怒嗆：就是故意撞的，我要讓你們抓、讓你們關，他「譙」我，「恁爸」不爽撞他！最後2人互告傷害、妨害名譽，也因街頭鬥毆受罰。

據了解，2輛機車昨天下午3時許在淡水馬偕醫院附近的民生路，差點發生擦撞，19歲張姓男子被指控出口罵人，51歲楊姓男子憤而騎車追上前去，在某診所前故意撞倒對方、發生肢體衝突。

當時診所衝出2名工作人員奮力攔阻，大聲告誡：這裡有監視器。楊男仍怒不可遏，拿安全帽狠砸張男頭部，繼而在地上扭打。路過機車停下觀看、協助報警，事後將行車記錄器錄到的打架畫面上傳社群媒體。

警方趕抵時，楊男大聲對著員警坦言就是故意撞倒張男，最後2人都被帶回派出所，互告妨害名譽、傷害，警方針對雙方在道路上互毆，依違反社會秩序維護法函送偵辦。

新北市淡水昨天有2名機車騎士因行車糾紛打架，警方獲報到場，楊男大聲對著員警坦言就是故意撞倒張男，最後2人都被帶回派出所，互告妨害名譽、傷害，警方針對雙方在道路上互毆，依違反社會秩序維護法函送偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水昨天有2名機車騎士因行車糾紛打架，警方獲報到場，楊男大聲對著員警坦言就是故意撞倒張男，最後2人都被帶回派出所，互告妨害名譽、傷害，警方針對雙方在道路上互毆，依違反社會秩序維護法函送偵辦。記者林昭彰／翻攝
51歲楊男（左）昨天在淡水因行車糾紛，騎機車追上前撞倒19歲張男（右）的機車，不顧旁人勸阻，大打出手。圖／翻攝threads
51歲楊男（左）昨天在淡水因行車糾紛，騎機車追上前撞倒19歲張男（右）的機車，不顧旁人勸阻，大打出手。圖／翻攝threads

妨害名譽 淡水

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