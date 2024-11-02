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仁愛鄉4獵人颱風受困山區 空勤直升機上午尋獲救出

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

康芮颱風撲台，南投縣仁愛鄉4名獵人10月30日入山打獵，不料溪水暴漲受困失聯，今天上午空勤直升機搜尋，在濁水溪溪床發現4人，空勤人員成功吊掛將4人救出，並送往奧萬大國家森林遊樂區，和焦急等候多日的家屬歡喜團聚。

仁愛鄉法治村52歲葉姓獵人和2名20多歲的兒子，以及32歲楊姓獵人，10月30日下午結伴上山打獵，原跟家人說會回家吃晚飯，不料過了晚餐時間仍未見蹤影，家屬聯繫後得知，因武界壩放水、卡社溪溪水暴漲，無法渡溪返家，只能等溪水消退再設法渡溪。

由於這4人所在地點偏遠，手機訊號欠佳，無法正常與外界聯繫，31日凌晨3時許收到其受困定位點後，就未再回報任何消息，外界也連絡不上，家屬焦急如焚，當天下午通報消防局協尋，並尋求縣議員林庭秝協助。

南投縣消防局立刻通知仁愛消防分隊組隊馳援搜救，但因山區風雨大，且溪水湍急，無法渡溪，又近傍晚，入夜視線恐不佳，考量搜救人員安全，待明天氣候穩定後再設法協尋。

居民表示，4人過去和部落長輩上山打獵，也會求生技巧，若遇到天候不佳或溪水暴漲等狀況，會找到可遮風避雨處休息，等天氣穩定再下山，但多日無法聯絡，家屬相當擔心。

今天山區放晴，上午7時半空勤直升機搭載3名搜救人員，沿濁水溪上游搜尋，上午8時多在濁水溪溪床發現4人身影，立刻將他們吊掛救出，降落在奧萬大國家森林遊樂區，4人身體健康，自行返家與家人團聚。

仁愛鄉法治村4名失聯獵人，上午在濁水溪溪床尋獲，並由空勤直升機救出脫困。圖／南投縣消防局提供
仁愛鄉法治村4名失聯獵人，上午在濁水溪溪床尋獲，並由空勤直升機救出脫困。圖／南投縣消防局提供

南投縣 康芮颱風 濁水溪 獵人 直升機

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