聽新聞
0:00 / 0:00
疑變換車道失控 國1南向頭屋段暗夜5車連環撞 釀8傷送醫
國道1號南向124.2公里苗栗頭屋路段，昨深夜11點多發生一起連環撞事故，現場共有5輛小客車追撞造成8人受傷送醫，後續肇事原因及責任由國道警方調查釐清中。
消防局指出，昨晚11點34分左右中心接獲民眾報案，國一南下124.5K有車禍案件， 1輛小客車撞內側車道，疑似傷者1名；經通報頭份、竹南人車前往救護，共計出動3車6人，經現場確認為5輛小客車追撞，造成傷者8名，前後送往苗栗醫院救治。
國道警方初步調查，事發當時由25歲楊姓男子駕駛的轎車，行經事故路段時疑因變換車道失控自撞內側護欄後，內側車道後方多輛車閃避煞車不及，造成許男（65歲）、李男（36歲）駕駛的轎車分別撞擊楊男車輛，隨後中線車道張男（46歲）駕駛營業大貨車撞擊李男轎車，王男（46歲）駕駛的轎車撞擊楊男車輛後，楊男車輛再撞擊游男（30歲）駕駛的轎車。
整起事故各車駕駛人酒測值均為0，傷者均為外傷、意識清楚，送醫診治後均無大礙，後續依規定處理。呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言