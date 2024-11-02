疑變換車道失控 國1南向頭屋段暗夜5車連環撞 釀8傷送醫

國道1號南向124.2公里苗栗頭屋路段，昨深夜11點多發生一起連環撞事故，現場共有5輛小客車追撞造成8人受傷送醫，後續肇事原因及責任由國道警方調查釐清中。

消防局指出，昨晚11點34分左右中心接獲民眾報案，國一南下124.5K有車禍案件， 1輛小客車撞內側車道，疑似傷者1名；經通報頭份、竹南人車前往救護，共計出動3車6人，經現場確認為5輛小客車追撞，造成傷者8名，前後送往苗栗醫院救治。

國道警方初步調查，事發當時由25歲楊姓男子駕駛的轎車，行經事故路段時疑因變換車道失控自撞內側護欄後，內側車道後方多輛車閃避煞車不及，造成許男（65歲）、李男（36歲）駕駛的轎車分別撞擊楊男車輛，隨後中線車道張男（46歲）駕駛營業大貨車撞擊李男轎車，王男（46歲）駕駛的轎車撞擊楊男車輛後，楊男車輛再撞擊游男（30歲）駕駛的轎車。