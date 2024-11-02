兄弟檔淪為詐欺人頭戶 還當起匯款車手 當場人贓俱獲

37歲葉姓男子昨上午10時許赴台南東區東門路2段銀行臨櫃匯款，自稱為購買虛擬貨幣，試圖將現金60萬元匯至他人帳戶，行員察覺可疑通報，台南市警一分局東門派出所員警到場，他無法說明其資金來源，經查葉姓兄弟檔不但提供帳號供詐團使用，還當起匯款車手，當場人贓俱獲。

東門派出所員警陳宗廷與洪明發到場後，進一步詢問下查知，葉於網路上結識1名女子，依其指示提供自己及胞弟的名下銀行帳戶給詐騙集團操作使用。

警方調查，馮姓男子先前已匯款96萬元至葉名下銀行帳戶，當天又指示匯入60萬，經所長陳宗鑫的聯繫下，才得知自己遭詐騙情事，並請他前往新竹當地警察機關報案。